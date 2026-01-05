مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیرشده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران را شناسایی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی اقدامات ویژه اطلاعاتی و اشراف کامل عملیاتی، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت موفق شدند مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیرشده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران را شناسایی کنند.

در بازرسی از مخفیکاه این متهمین، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمب‌های دست‌ساز کشف و ضبط شد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی عناصر دستگیرشده برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بود.

این اقدام قاطع و پیش‌دستانه پلیس در راستای تأمین امنیت پایدار شهروندان و برخورد بدون اغماض با عوامل ناامن‌کننده، بار دیگر اقتدار، هوشمندی و آمادگی کامل پلیس پایتخت در مقابله با هرگونه تهدید امنیتی را به اثبات رساند.

بررسی‌های تکمیلی پیرامون ابعاد فعالیت متهمان و ارتباطات احتمالی آنان در دستور کار مأموران قرار دارد و نتایج متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: پلیس تهران بزرگ ، اغتشاشات
