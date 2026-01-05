باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «اشتیفن زایبرت»، سخنگوی دولت آلمان امروز دوشنبه از آمریکا خواست تا درباره اقدامات خود در ونزوئلا به جهانیان پاسخ دهد.
زایبرت در یک کنفرانس خبری تصریح کرد: «واشنگتن باید برای جامعه بینالمللی تبیین کند که بر چه اساسی باید درباره وقایع روزهای اخیر قضاوت کرد». او خاطرنشان کرد که تا این لحظه چنین توضیحی ارائه نشده است.
در همین راستا، سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد که «امانوئل مکرون»، رئیسجمهور این کشور، در نشست روز دوشنبه کابینه تاکید کرده است که پاریس از شیوه بهکار گرفته شده توسط آمریکا برای ربودن «نیکولاس مادورو» و انتقال او به خاک آمریکا حمایت نمیکند و با آن موافق نیست. او افزود که رئیسجمهور فرانسه به صراحت اعلام کرده که «اقدام آمریکا ناقض قوانین بینالمللی است.»
از سوی دیگر، «خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر امور خارجه اسپانیا، تاکید کرد که «مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا آشکارا برخلاف قوانین بینالمللی و یک بدعت خطرناک است.» او افزود که اسپانیا تلاش میکند اتحادیه اروپا را به سمت مخالفتی شدیدتر با اقدامات دولت ترامپ در ونزوئلا هدایت کند.
آمریکا روز یکشنبه حملهای را علیه کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، آغاز کرد و بنادر، فرودگاهها و پایگاههای نظامی این کشور را هدف قرار داد. از سویی دیگر نیروهای آمریکایی مادورو و همسرش را ربوده و آنها را به نیویورک منتقل کردند.
منبع: المیادین