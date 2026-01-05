سخنگوی دولت درباره تصمیم جدید دولت درباره کالابرگ توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفت‌وگوی تلویزیونی در تشریح تصمیم جدید دولت در زمینه کالابرگ الکترونیکی گفت: دولت مسیری را آغاز کرده که بتواند اصلاحات اقتصادی انجام شود.

وی افزود: همه دولت‌ها تلاش کرده‌اند که فشار ارز بر سفره مردم وارد نشود؛ دولت چهاردهم دید علیرغم اینکه بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و دارو هزینه می‌شود و هم‌چنان شاهد افزایش قیمت هستیم، طرح دولت این بود که ارز تک‌نرخی شود و امروز دیدیم رسماً اعلام شد که ارز تک‌نرخی شده است.

سخنگوی دولت عنوان کرد: برای اینکه این اقدام فشار را بر مردم وارد نکند، بنا شد به همه خانواده‌های ایرانیان ساکن کشور، به‌ازای هر فرد یک میلیون تومان در ماه تعلق بگیرد.

مهاجرانی گفت: این عدد شناور است و از دی‌ماه تا ماه فروردین واریز شده و اعتبار در حساب سرپرست خانوار موجود است و مردم در روز‌های آینده امکان خرید را دارند. خرید برای ماه به ماه و یا دوماهه خواهد بود.

وی بیان کرد: بدیهی است با آزادشدن نرخ ارز و انتقال رقمی که دولت با نام یارانه به انتهای زنجیره می‌دهد، رقم برخی اقلام خصوصاً روغن افزایش یابد؛ روغن، مرغ و تخم‌مرغ افزایش بیشتری خواهند داشت و بقیه حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد افزایش خواهند داشت. مردم بدانند که رقمِ این افزایش، پیشاپیش پرداخت شده است.

مهاجرانی عنوان کرد: ابتدا قرار بود این کالابرگ به هفت دهک داده شود، اما در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که به همه دهک‌های جامعه تعلق بگیرد.

وی افزود: کسانی که از یارانه حذف شدند نیز می‌توانند وارد سامانه رفاهی شده و ثبت اطلاعات کنند. این اعتبار به تمامی خانوار‌ها تعلق می‌گیرد. خواهش داریم افرادی درخواست دهند که به این مبلغ نیاز دارند. بعد از ثبت اطلاعات و بررسی‌ها، تأمین اعتبار صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت با بیان اینکه با این اعتبار می‌توان ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کرد، اظهار داشت: لبنیات، گوشت قرمز و تخم مرغ، روغن، ماکارونی، برنج، قند، شکر و حبوبات در بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور به مردم عرضه می‌شود. احتمالاً از پایان هفته امکان ارائه اقلام به مردم مهیا می‌شود، اما زمان دقیق اعلام خواهد شد.

مهاجرانی عنوان کرد:، چون تک‌نرخی کردن ارز به سایر واردات هم بر می‌گردد، بسته‌ی دولت جامع است و به تولید هم می‌اندیشیم. دولت می‌کوشد با حذف رانت، کمک کند یارانه دولت به ذی‌نفعان واقعی برسد.

وی گفت: نکته‌ی مهم این است که رقم کالابرگ شناور است و امکان افزایش دارد و اگر هم لازم باشد این عدد افزایش خواهد یافت.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: این تأمین اعتباری که صورت گرفته، برای یک یا دو ماه است. احتمال ذخیره‌ی این اعتبار هم وجود دارد ولی نتیجه هنوز قطعی نشده است.

مهاجرانی اظهار داشت: اجرای این طرح در بازه‌ی چند ماه، احتمال افزایش تورم وجود دارد ولی با بررسی‌ها می‌توان تورم را با روش‌های اصولی کنترل کرد.

وی گفت: ستاد تنظیم بازار راه‌های مختلف برای نظارت را پیگیری می‌کنند و بازرسی‌ها تقویت می‌شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ارز دارو و گندم حذف نخواهد شد، چون این موضوع حساس است. اما ارز نهاده‌های دامی برداشته شد.

مهاجرانی گفت: دولت نه‌فقط در زمینه معیشت بلکه در طرح‌های پیشران، توسعه و سایر موضوعات برنامه دارد و کار را دنبال می‌کند.

وی بیان کرد: تلاش دولت بر این است در راستای حفظ زیست شرافتمندانه مردم گام‌هایی را بردارد که در درازمدت به نفع مردم باشد. اصلاحات اقتصادی در این راستاست و مردم عزیز هم با دولت همراهی دارند.