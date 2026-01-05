باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امامی رئوفی، رئیس انجمن صنایع نساجی کشور در نشست خبری امروز خود با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر دولت از این صنعت گفت:«صنایع نساجی کشور نیازمند حمایت هدفمند دولت، به‌ویژه در حوزه مناطق آزاد و استثنائات تجاری است. انتظار ما این است که برای کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند، محدودیت‌های جدی‌تری اعمال شود؛ حتی اگر ممنوعیت کامل در نظر گرفته نمی‌شود.»

وی افزود: در بخش ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی نیز لازم است مصوبات لازم برای تسهیل واردات تصویب شود تا فرآیند بازسازی و نوسازی با سرعت بیشتری انجام گیرد.

رئیس انجمن صنایع نساجی با اشاره به لزوم کنترل واردات در انتهای زنجیره تولید، اظهار داشت:در حوزه محصولاتی مانند پوشاک، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک و همچنین محدودسازی واردات پارچه، متناسب با تجربیات سال‌های گذشته، ضروری است.

امامی رئوفی با ارائه آماری از وضعیت واردات گفت:«در سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار واردات ماشین‌آلات انجام شد، اما در سال جاری مسیر متفاوتی طی شده است. در حوزه پارچه نیز قرار بود واردات از ۹۷۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به میانگین دهه ۹۰ یعنی حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از هشت ماه، بخش قابل‌توجهی از این واردات از مسیرهای دیگری انجام شده است.»

وی ادامه داد: «حدود ۲۹۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری وارد کشور شده که با احتساب این رقم در کنار واردات رسمی گمرکی، عملاً اتفاق خاصی در جهت حمایت از صنعت نساجی کشور رخ نداده است.»

رئیس انجمن صنایع نساجی با اشاره به جایگاه این صنعت در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد:«دولت به‌درستی صنعت نساجی را به‌عنوان یکی از صنایع پیشران و دارای اولویت در برنامه هفتم به رسمیت شناخته است، اما در عمل، بسیاری از این سیاست‌ها اجرایی نشده و بخش خصوصی ناچار است برای بهره‌مندی از مصوبات خود دولت، پیگیری‌های مستمر انجام دهد.»

وی درباره آمار کلی واردات و صادرات این صنعت گفت:«در سال ۱۴۰۳ مجموع واردات صنعت نساجی حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان، ۹۷۰ میلیون دلار مربوط به واردات پارچه است؛ وارداتی که به اعتقاد ما برای کشور ضروری نبوده و طی چهار سال گذشته، به‌دلیل اختلاف نرخ ارز، رشد غیرمنطقی داشته است.»

امامی رئوفی افزود: «در مقابل، صادرات صنعت نساجی حدود ۳۵۰ میلیون دلار بوده که بخش عمده آن مربوط به فرش ماشینی و موکت است. صادرات پوشاک نیز حدود ۸۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و مابقی شامل پارچه، منسوجات بی‌بافت و الیاف است.»

وی با هشدار نسبت به قاچاق گسترده پوشاک تأکید کرد:«سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این موضوع تنها به صنعت پوشاک ضربه نمی‌زند، بلکه کل زنجیره ارزش، از تولید الیاف و نخ گرفته تا پارچه و تکمیل، را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

رئیس انجمن صنایع نساجی ادامه داد:«پوشاک قاچاق، به‌ویژه پوشاک استوک، به‌دلیل قیمت پایین، امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد. مبارزه با این پدیده وظیفه حاکمیت است و بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به مقابله با آن نیست.»

امامی رئوفی با اشاره به پیشرفت‌های صنعت نساجی و پوشاک کشور گفت:«امروز از نظر کیفیت، تنوع و طراحی، تولیدات نساجی و پوشاک ایران کاملاً قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند. متأسفانه هنوز این فرهنگ به‌طور کامل در جامعه جا نیفتاده که کالای ایرانی می‌تواند باکیفیت باشد، در حالی که طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این صنعت حاصل شده است.»

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت:«حمایت‌های اتاق بازرگانی تهران به فعالان این صنعت انگیزه داده و باعث شده بتوانیم روزبه‌روز عملکرد بهتری داشته باشیم و با افتخار، تولید ‘ساخت ایران’ را عرضه کنیم.»