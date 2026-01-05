باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که نمونههای تقلبی داروی Basiliximab با نام تجاری SIMULECT با سری ساخت SFYD۲ در برخی کشورها شناسایی شده است. این دارو نقش حیاتی در جلوگیری از رد پیوند دارد و استفاده از نمونههای تقلبی آن میتواند سلامت بیماران را بهطور جدی تهدید کند.
اداره کل داروی سازمان غذا و دارو از معاونتهای غذا و دارو دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی خواسته است ضمن اطلاعرسانی مناسب، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به این اداره کل اعلام کنند.
همچنین تأکید شده است که تشخیص اصالت دارو صرفاً از طریق برچسب اصالت و سامانههای مربوطه انجام شود. رعایت این دستورالعملها برای حفاظت از سلامت بیماران الزامی است.
منبع: سازمان غذا و دارو