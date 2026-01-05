رئیس پلیس پیشگیری فراجا هشدار داد: اگر خدشه‌ای به جمهوری اسلامی وارد شود، دشمن در پی تجزیه ایران بزرگ و مقتدر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار علی مؤیدی در نشست شورای اداری شهرستان مرودشت با اشاره به جایگاه خدمتگزاری اظهار داشت: افتخار ما در این است که فرصت خدمت به مردم برایمان فراهم شده و هر یک از مسئولان باید در هر جایگاهی از این فرصت نهایت بهره را ببرند. وی تأکید کرد: برخورد صمیمانه و گشاده‌رویی با مردم ضروری است؛ چرا که منشأ همه اعتراضات صرفاً مسائل اقتصادی نیست و بخشی از نارضایتی‌ها به دلایل دیگری شکل می‌گیرد.

او فراجا را حافظ امنیت و آرامش جامعه دانست و افزود: پوشیدن این لباس به معنای پاسداری از جان و مال مردم است و ما سوگند یاد کرده‌ایم که در این مسیر استوار بمانیم.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا ادامه داد: همه مدیران و مسئولان علاوه بر وظایف اصلی خود، در قبال مسائل اجتماعی نیز مسئولیت دارند. استفاده از ظرفیت‌ها برای حفظ آرامش جامعه، شنیدن مطالبات اصناف و مردم و تلاش برای رفع مشکلات ضروری است. اتحادیه‌ها نیز باید به عنوان پل ارتباطی میان اصناف و حاکمیت در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم در برابر دشمن نقش خود را ایفا کنیم. انتظار می‌رود با همفکری و همراهی، راهکارهای لازم ارائه شود تا بتوانیم مشکلات را برطرف کرده و با حضور در میان مردم، ارتباط مستقیم و گفتگوهای سازنده داشته باشیم.

او همچنین خطاب به اصناف و بازاریان گفت: انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه داده و مغازه‌ها را باز نگه دارند. وی هشدار داد: اگر خدشه‌ای به جمهوری اسلامی ایران وارد شود، موجودیت ایران بزرگ و پهناور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت؛ زیرا دشمنان در پی تجزیه و تضعیف این کشور مقتدر هستند.

مسعود طهماسبی فرماندار ویژه شهرستان مرودشت در ادامه جلسه، با اشاره به توطئه‌های دشمنان، به‌ویژه آمریکا، اظهار داشت: آنان با بهره‌گیری از جنگ تحمیلی کوتاه‌مدت، فشارها و تحریم‌های اقتصادی درصدد ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت هستند. وی افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کرده‌اند، رمز موفقیت در اتحاد ملی است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: دشمنان امروز با ایجاد اغتشاش و ناآرامی تلاش می‌کنند افراد ساده‌دل را تحریک کرده و نظم و امنیت جامعه را مختل سازند. بنابراین همه مدیران و مسئولان باید در هر جایگاهی که هستند، خدمت صادقانه به مردم، جلب رضایت عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

اصناف پشتوانه اصلی انقلاب و کشور هستند

رئیس پلیس پیشگیری فراجا همچنین در دیدار با اصناف و بازاریان شهرستان مرودشت، گفت: اصناف پشتوانه اصلی انقلاب و کشور هستند.

او با اشاره به نقش موثر بازاریان در پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله، بازاریان را پشتوانه اصلی انقلاب و روحانیت دانست و گفت: تداوم انقلاب تا به امروز مدیون و محصول تلاش و دلسوزی شما بازاریان بوده و اگر تلاش‌ها و مجاهدت‌های شما در بیش از چهار دهه گذشته نبود شاید انقلاب اسلامی به اینجا نمی‌رسید.

 مؤیدی افزود: اعتراض حق شماست، اما نباید اجازه دهیم افراد و جریاناتی این اعتراضات را به انحراف بکشند و شما نیز باید تکلیف و راه خود را از این جریانات مشخص و تفکیک کنید.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا، اتاق اصناف را پل ارتباطی میان مردم، حاکمیت و بازار دانست و گفت: باید صحبت‌ها و دغدغه‌های بازاریان و مردم را بشنویم تا این ارتباط، حفظ و تقویت شود

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: شهرستان  مرودشت قطب فرهنگی و تاریخی کشور است و همگان این شهرستان را به عنوان مهد تمدن می‌شناسند؛ لذا نباید اجازه‌ دهیم چهره و نام مرودشت زشت و آلوده شود.

او در پایان با تاکید بر اینکه باید صحبت‌های مردم و اصناف شنیده شود، گفت: جلسات دیدار با مردم، اصناف، معتمدین، بزرگان طوایف، جوانان و... مانند جلسه امروز باید به صورت مداوم و حتی المقدور ماهانه برگزار شود تا اجازه‌ انباشته شدن دغدغه‌ها و مطالبات مردم داده نشود.

در ادامه جلسه نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتراضات و مطالبات اصناف و مردم به مشکلات اقتصادی بجا و به حق است، گفت: البته باید حساب اصناف و مردم شریف شهرستان را از کسانی که قصد برهم زدن نظم عمومی و ایجاد اغتشاش دارند جدا کرد

اسفندیار عبدالهی افزود: برخی دلخوری‌های اصناف مانند اعتراضی که به دارایی و امور مالیاتی دارند بیشتر مربوط به نحوه برخورد این ادارات با مراجعین و بازاریان است؛ لذا باید در هر پست و مسئولیتی که هستیم مردم داری و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه امور قرار دهیم.

او ادامه داد: اصناف از لحظات ابتدایی بروز اغتشاشات همکاری و همراهی بسیار خوبی با نیروهای امنیتی و انتظامی داشته‌اند و انتظار می‌رود امروز نیز در بازگشایی مغازه‌ها و بازگشت آرامش به بازار نقش خود را ایفا کنند.

در ادامه این جلسه فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرودشت با تقدیر از حضور سردار مویدی رئیس پلیس پیشگیری فراجا،  گفت: طی چند روز گذشته شاهد تلا ها و زحمات شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی و بویژه شورای تامین در برقراری و حفظ نظم وامنیت شهرستان بوده ایم

طهماسبی افزود: در این مدت همچنین شاهد تماس و پیگیری مقامات کشوری و استانی مانند دبیر شورای امنیت کشور و رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بود ایم که نشا گر اهمیت موضوع و همچنین شنیده شدن صدای مردم توسط مسئولین است.

او ادامه داد: در آینده نیز قطعا این جلسات و دیدارها تداوم خواهد داشت و سعی خواهیم کرد به صورت مداوم با اصناف و اقشار مختلف مردم دیدار و گفت‌وگو داشته باشیم و مطالبات و اعتراضات آنان را بشنویم و در جهت رفع آن نهایت پیگیری را انجام دهیم.

طهماسبی تصریح کرد: دشمن برای اصناف و بازار نقشه کشیده است؛ چرا که می‌داند پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن با پشتیبانی و حمایت‌های بازاریان میسر شده و امروز بدنبال ایجاد شکاف بین بازار و حاکمیت است، اما ما نباید تبدیل به وسیله ای برای تحقق نقشه‌های دشمنان شویم.

نماینده عالی دولت در شهرستان مرودشت بیان کرد: نقشه دشمن این است که اصناف با تعطیلی بازار دست به اعتراض بزنند و سپس افرادی فرصت طلب بر موج اعتراضات اصناف سوار شده و آن را به انحراف و آشوب بکشانند و پس از ایجاد ناآرامی در خیابان‌ها، دشمن دست به حمله نظامی بزند و هدفی را که در جنگ ۱۲ روزه دنبال می‌کرد، بدست آورد.

او افزود: تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسان‌ها از واجبات است و مدیران و مسئولین نباید با برخورد نامناسب باعث ایجاد نارضایتی در میان مردم و بویژه اصناف شوند.

در این جلسه تعدادی از اصناف مرودشت به بیان مطالبات، اعتراضات و نقطه نظرات خود پرداخته و موارد با حضور سردار مویدی و دیگر مسئولین حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

