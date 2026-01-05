باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار علی مؤیدی در نشست شورای اداری شهرستان مرودشت با اشاره به جایگاه خدمتگزاری اظهار داشت: افتخار ما در این است که فرصت خدمت به مردم برایمان فراهم شده و هر یک از مسئولان باید در هر جایگاهی از این فرصت نهایت بهره را ببرند. وی تأکید کرد: برخورد صمیمانه و گشاده‌رویی با مردم ضروری است؛ چرا که منشأ همه اعتراضات صرفاً مسائل اقتصادی نیست و بخشی از نارضایتی‌ها به دلایل دیگری شکل می‌گیرد.

او فراجا را حافظ امنیت و آرامش جامعه دانست و افزود: پوشیدن این لباس به معنای پاسداری از جان و مال مردم است و ما سوگند یاد کرده‌ایم که در این مسیر استوار بمانیم.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا ادامه داد: همه مدیران و مسئولان علاوه بر وظایف اصلی خود، در قبال مسائل اجتماعی نیز مسئولیت دارند. استفاده از ظرفیت‌ها برای حفظ آرامش جامعه، شنیدن مطالبات اصناف و مردم و تلاش برای رفع مشکلات ضروری است. اتحادیه‌ها نیز باید به عنوان پل ارتباطی میان اصناف و حاکمیت در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم در برابر دشمن نقش خود را ایفا کنیم. انتظار می‌رود با همفکری و همراهی، راهکارهای لازم ارائه شود تا بتوانیم مشکلات را برطرف کرده و با حضور در میان مردم، ارتباط مستقیم و گفتگوهای سازنده داشته باشیم.

او همچنین خطاب به اصناف و بازاریان گفت: انتظار می‌رود فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه داده و مغازه‌ها را باز نگه دارند. وی هشدار داد: اگر خدشه‌ای به جمهوری اسلامی ایران وارد شود، موجودیت ایران بزرگ و پهناور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت؛ زیرا دشمنان در پی تجزیه و تضعیف این کشور مقتدر هستند.

مسعود طهماسبی فرماندار ویژه شهرستان مرودشت در ادامه جلسه، با اشاره به توطئه‌های دشمنان، به‌ویژه آمریکا، اظهار داشت: آنان با بهره‌گیری از جنگ تحمیلی کوتاه‌مدت، فشارها و تحریم‌های اقتصادی درصدد ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت هستند. وی افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تأکید کرده‌اند، رمز موفقیت در اتحاد ملی است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: دشمنان امروز با ایجاد اغتشاش و ناآرامی تلاش می‌کنند افراد ساده‌دل را تحریک کرده و نظم و امنیت جامعه را مختل سازند. بنابراین همه مدیران و مسئولان باید در هر جایگاهی که هستند، خدمت صادقانه به مردم، جلب رضایت عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار دهند.