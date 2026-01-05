ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان با قراردادی ۱.۵ ساله به پرسپولیس پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ایگور سرگیف مهاجم ازبکی مدنظر باشگاه پرسپولیس که روز گذشته به تهران  آمد، تست‌های پزشکی را در مرکز ایفمارک با موفقیت سپری کرد و امروز هم با باشگاه پرسپولیس قرارداد ۱/۵ ساله امضا کرد.  او در پرسپولیس شماره ۱۹ خواهد پوشید.

این مهاجم ۳۲ ساله که فصل گذشته در پاختاکور با ۲۰ گل در ۲۹ مسابقه آقای گل لیگ ازبکستان شده و به عنوان مرد سال فوتبال ازبکستان هم انتخاب شد، پس از الکساندر لوبانف، شرزود تمیروف و اوستون اورونوف چهارمین بازیکن ازبکستانی تاریخ سرخ هاست.

قرارداد پرسپولیس با سرگیف تا پایان فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ خواهد بود. او در ۲۶۲ مسابقه برای پاختاکور موفق به ثبت ۱۴۵ گل و ۱۷ پاس گل شده بود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
قلی زاده باز هم به پرسپولیس نیامد
رونمایی از سرگیف امروز در تلویزیون پرسپولیس
پاسخ محرمانه ایفمارک به باشگاه پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
رای تخلفات دیدارهای جام حذفی اعلام شد
پاسخ محرمانه ایفمارک به باشگاه پرسپولیس
درخواست سپاهان برای جذب هافبک تیم ملی آلبانی
حضور علیجانوف در پرسپولیس منتفی شد
ساپینتو و معمای دفاع راست استقلال
حریف اول تدارکاتی پرسپولیس در قطر مشخص شد
جلسه استقلال بی نتیجه ماند
رونمایی از سرگیف امروز در تلویزیون پرسپولیس
قلی زاده باز هم به پرسپولیس نیامد
آخرین اخبار
با اورونوف در مورد هواداران باورنکردنی پرسپولیس صحبت کردم/ دستاوردهای زیادی با هم خواهیم داشت
۱۵۰۰ میلیارد تومان کنسرسیوم بانکی تمام شده است/ برای جذب معامله گری به باشگاه شمس آذر نامه زدیم
توافق پرسپولیس با علی علیپور؛ تمدید با افزایش چشمگیر قرارداد گلزن
ایگور سرگیف به پرسپولیس پیوست
عمارت فوق لاکچری رونالدو برای دوران بازنشستگی
دنیامالی: ملتی صلح‌طلب هستیم، اما مقابل تهدید و تجاوز کوتاه نخواهیم آمد/ هر عنوان و مدال بر شأن و منزلت ایران می‌افزاید
برترین‌های نخستین دوره مسابقات فلور کرلینگ گرامیداشت روز پدر مشخص شد
ساپینتو و معمای دفاع راست استقلال
جلسه استقلال بی نتیجه ماند
تاکتیک مندیلیبار و نقش کلیدی طارمی در المپیاکوس
رای تخلفات دیدارهای جام حذفی اعلام شد
مراسم بزرگداشت شهادت حاج قاسم با حضور اهالی ورزش
قلی زاده باز هم به پرسپولیس نیامد
پاسخ محرمانه ایفمارک به باشگاه پرسپولیس
درآمد میلیاردی کمیته انضباطی در نیم فصل اول
رونمایی از سرگیف امروز در تلویزیون پرسپولیس
درخواست سپاهان برای جذب هافبک تیم ملی آلبانی
حضور علیجانوف در پرسپولیس منتفی شد
حریف اول تدارکاتی پرسپولیس در قطر مشخص شد
باشگاه‌ها به جای خرید بازیکنان گرانقیمت، ورزشگاه بسازند/ فقر مهاجم را در لیگ امسال احساس می‌کنم
فرشاد احمدزاده از پرسپولیس جدا شد
چلسی مشتری تونالی شد