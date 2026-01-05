آمادگی صنعت نساجی برای رقابت با تولیدکنندگان دنیا/ نساجی مدت هاست به زنجیره جهانی متصل شده است+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- شاهین کاظمی، نایبرئیس انجمن صنایع نساجی ایران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص تخصیص ارز از تالار دوم و اثرگذاری آن بر قیمت نهایی مصرف کننده با تأکید بر توانمندی این صنعت در تطبیق با شرایط مختلف، گفت: در صورت بروز تغییرات در تأمین مواد اولیه و حتی اتکا به منابع خارجی، صنعت نساجی توانایی سازگاری با شرایط موجود را دارد؛ مشروط بر اینکه سیاستهای ارزی و تخصیص منابع از سوی بانک مرکزی بهصورت شفاف و عملیاتی اجرا شود.
وی با بیان اینکه صنعت نساجی ایران یک صنعت «همتی» و دارای مزیت رقابتی است، افزود: برخلاف برخی صنایع که بهواسطه رانت انرژی و منابع ارزان پابرجا ماندهاند، صنعت نساجی بدون چنین مزیتهایی همچنان فعال است. امروز، با وجود هجوم واردات کالای قاچاق، استوک و ارزانقیمت، دهها و صدها واحد تولیدی نساجی و پوشاک در کشور مشغول به فعالیت هستند.
کاظمی تصریح کرد: صنعت نساجی مدتهاست به زنجیره جهانی متصل شده و بهخوبی میداند چگونه خود را با شرایط جدید تطبیق دهد؛ به شرط آنکه دولت در سیاستگذاریهای خود، نظر فعالان این صنعت را لحاظ کند. قرار نیست مواد اولیه از مسیرهایی مانند تالار دوم تأمین شود اما تخصیص ارزی صورت نگیرد، یا منابع نفتی کشور ارزان صادر شود اما محصولات پتروشیمی که امکان تولید داخلی دارند، با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی به تولیدکننده داخلی فروخته شود.
نایبرئیس انجمن صنایع نساجی ادامه داد: همچنین انتظار میرود صنعت نساجی با مشکلاتی نظیر قطعی برق یا چالشهای تأمین اجتماعی مواجه نباشد؛ مسائلی که رقبای ما در سایر کشورها با آنها روبهرو نیستند. اگر قرار است رقابتی شکل بگیرد، ما آمادگی رقابت با هر تولیدکنندهای در دنیا را داریم، به شرط آنکه شرایط رقابت برابر باشد و دولت با فشارهای مختلف، تولیدکننده داخلی را تضعیف نکند.
وی با اشاره به سابقه ۶۵ ساله انجمن صنایع نساجی ایران گفت: این تشکل در طول دههها همواره نظرات کارشناسی و مشورتی مؤثری ارائه داده و انتظار داریم در تصمیمگیریهای کلان مرتبط با این صنعت، بار دیگر مورد مشورت قرار بگیریم. اگر قرار است تصمیم یا سیاستی برای صنعت نساجی اتخاذ شود، حتماً باید با مشورت و آمادهسازی قبلی انجام شود.
کاظمی درباره تأثیر احتمالی تحولات اخیر بر قیمت نهایی محصولات نیز اظهار داشت: در حال حاضر در حال رایزنی هستیم تا موضوع مدیریت شود و نمیخواهیم اظهارنظر عددی در رسانهها داشته باشیم؛ چرا که هر عددی ممکن است به بازار شوک وارد کند. همانطور که میدانید، هر هفته در بورس کالا عرضه چیپس پلیاستر انجام میشود و احتمال دارد این عرضه برای فردا انجام نشود و از هفته آینده تغییراتی رخ دهد.
وی در پایان تأکید کرد: انجمن صنایع نساجی در تعامل مستمر با تمام تولیدکنندگان زنجیره است تا آرامش بازار حفظ شود و با رایزنی با دولت، بهترین و بهینهترین روش برای اجرای سیاستها انتخاب و اطلاعرسانی شود.