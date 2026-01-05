باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ امروز ۱۵ دی ماه برابر با ۱۵ رجب مصادف است با وفات عمه سادات حضرت زینب (س)، بدین مناسبت مراسم‌های ویژه‌ای در سراسر گیلان با حضور جمعی از مردم ولایتمدار گیلان برگزار شد.

شب گذشته نیز عاشقان امامت و ولایت با حضور در محفل‌های عزاداری در سوگ این بانوی رشید اسلام گریستند.

بر اساس روایات، نام‌گذاری حضرت زینب (س)، توسط پیامبر اسلام (ص) صورت گرفت، او به هنگام حضور امیرالمؤمنین (ع) در کوفه به زنان تفسیر قرآن آموزش می‌داد.

زینب همسر عبدالله بن جعفر بود و در واقعه کربلا در کنار برادرش امام حسین (ع) حضور داشت. امام حسین (ع) هنگام وداع در روز عاشورا از حضرت زینب خواست او را در نماز شبش دعا کند. با پایان یافتن جنگ، زینب و دیگر بازماندگان کاروان امام (ع) به اسارت درآمدند و به کوفه و از آنجا به شام برده شدند.

خطبه حضرت زینب در کوفه و نیز در شام (در مجلس یزید)، معروف است. خطبه او در مجلس یزید، حاضران را تحت تأثیر قرار داد و یزید مجبور شد جنایت و قتل امام حسین (ع) را به گردن ابن زیاد بیندازد و او را لعن کند.

او را به سبب مصیبت‌های فراوانی که دیده، اُمّ المَصائب لقب داده‌اند.

حضرت زینب (س) در حدیثی فرموده است:

إنَّ السَّعیدَ کُلَّ السَّعیدِ، حَقَّ السَّعیدِ مَنْ احَبَّ عَلیّاً فی حَیاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

همانا حقیقت و واقعیّت تمام سعادت‌ها و رستگاری‌ها در دوستی علیّ (علیه السلام) در زمان حیات و پس از رحلتش خواهدبود.