مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره مسائل باشگاه و وضعیت نقل و انتقالاتی سرخپوشان توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: خوشحالم هم هوادار و هم خادم این باشگاه هستم. عکسی که از من بیرون آمد روی سکو‌های هواداری از خاطرات خوبم است و امیدوارم امسال هم این عکس را بگیرم.

او افزود: بعد از شکستی که مقابل خیبر داشتیم تصمیمات سریعی هیئت مدیره گرفت و منجر به استعفای درویش شد. همان شب تشکیل جلسه فوری داده شد و خوب نبود بعد از باخت بلافاصله با هاشمیان خداحافظی کنیم. دوست داشتیم این خداحافظی با برد باشد. روند امتیازگیری ما خوب نبود و هواداران هم راضی نبودند.

حدادی گفت: یکی از تغییراتی که در مذاکرات داشتیم موقع صحبت با اوسمار از سه عضو هیئت مدیره هم دعوت کردم. قبل از آن با برانکو صحبت کردیم و گفت می‌خواهم از فوتبال خداحافظی کنم. مذاکرات با اوسمار در سه روز جمع شد. اعضای هیئت مدیره با یکدیگر همدل بودند و هر کسی نقطه نظری داشت اعلام کردند. از وقتی اوسمار آمده از ۱۸ امتیاز ۱۶ امتیاز گرفتیم. بابت حذف از جام حذفی از هواداران عذر می‌خواهیم هر چند آن مسابقه مشکلات داوری داشت.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: تیم پرسپولیس چندین بار قهرمان شده است و اگر بخواهد تکرار شود اتفاقی نمی‌افتد. برای جلو بردن کار در نقل و انتقالات محسن خلیلی را برای معاونت ورزشی انتخاب کردیم. بحث اسکاتنیگ را مطرح کردیم و حبیب اللهی را اضافه کردیم تا تفکر برانکو را در کنار خود داشته باشیم. اوسمار کتبا نامه زد که گفت در ۶ پست بازیکن می‌خواهیم که سه پست اولی اولویت داشت. اسم بازیکن نداد و فقط مشخصات بازیکنان را گرفت. بیش از ۵۰ بازیکن در ۴۰ روز گذشته آسیایی، آفریقایی و اروپایی بررسی شده است. در پست‌های مهاجم و دفاع‌های راست و چپ، ۹ بازیکن به اوسمار معرفی کردیم که آنها را تایید کرد تا از آنها بازیکن جذب کنیم.

حدادی بیان کرد: اوسمار با اوریه و احمدزاده خداحافظی کرد و به صورت مکتوب هم این خواسته را داد. احمدزاده، چون پرسپولیس را دوست دارد خیلی راحت با هم توافق کردیم. اوریه هنوز به ایران نیامده و یکسری نکات داریم که اگر توافق نکنیم از راه دیگری اقدام کنیم. کتمان بیماری او یکی از مسائل مهم ما است که باید طبق قراردادش اعلام می‌کرد.

او ادامه داد: با سرگیف به توافق رسیدیم و امیدواریم هم به ما کمک کند و هم در جام جهانی بدرخشد. در دفاع راست با علیجانوف مذاکراتی کردیم. به باشگاه پاختاکور نامه زدیم و اعلام کردند که ۸۰۰ هزار دلار مبلغ رضایتنامه است و ما گفتیم ۴۰۰ هزار دلار می‌دهیم که روی عدد ۶۰۰ هزار دلار توافق کردیم. با علیجانوف برای یک سال و نیم توافق کردیم، اما متاسفانه افرادی که خود را ایرانی معرفی کردند فیلم‌هایی از اعتراضات چند روز گذشته برای باشگاه پاختاکور و علیجانوف ارسال کردند. من امروز با ویدیو کال با مدیران پاختاکور صحبت کردم که دچار تردید شدند و امشب تکلیف علیجانوف مشخص می‌شود.

حدادی درباره اینکه افرادی که سنگ اندازی می‌کنند را معرفی کند، گفت: ما از طریق مراجع قضایی کار‌های خود مربوط به آن واسطه را پیگیری می‌کنیم. هر بازیکنی چه خارجی یا ایرانی باید افتخار کند به پرسپولیس بیاید. هر بازیکنی به هر دلیلی نشد آلترناتیو‌های دیگری داریم کما اینکه با بازیکنان در دفاع راست در حال مذاکره کردیم. با عدد خوبی برای اردوی قطر قرارداد بستیم و اگر با واسطه بود باید ۷۰ هزار دلار بیشتر پول می‌دادیم.

حدادی تصریح کرد: الان با توجه به محدودیت‌هایی که داریم هم و غم ما لیست اوسمار است. ۱۵۰۰ میلیاردی که کنسرسیوم داده تمام شده که بدهی‌های مختلفی بوده که با آن پرداخت شده است. نامه‌ای به ۶ بانک نوشته‌ام به خاطر نقل و انتقالات کمی کمک کنند. هوادار بداند در چه شرایطی هستیم. در سقف قرارداد هم محدودیت داریم و همان‌هایی هم که می‌روند سقف ما باقی می‌ماند و کسر نمی‌شود. برخی بازیکنان سهمیه آزاد نیستند و باید رضایتنامه بگیریم. در دفاع چپ دو نامه به باشگاه شمس آذر برای معامله گری زدیم و امروز دومین نامه را زدیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: اسم بازیکن می‌آورم تا بقیه بازیکنان را الکی برای پرسپولیس لینک نکنند و بعد بگویند باشگاه عرضه نداشت که بگیرد. باشگاه شمس آذر هنوز جواب نامه ما برای معامله گری را نداده است. سفت و سخت دنبال پرونده فخریان از شمس اذر هستیم و باید ۱۵ میلیارد تومان برگردد. همچنین با توجه به اینکه سرگیف را گرفتیم، فخریان به صورت قرضی به تیم دیگری می‌رود.

حدادی خاطر نشان کرد: مقداری دست کادرفنی ما بسته است ریسک کند و به جوانان بازی دهد، چون رقابت تنگاتنگی با رقبا داریم. یک بازیکن تخلف انضباطی انجام داده و باید بگوید چرا به اردو نرفته و به شدیدترین روش برخورد می‌کنیم، چون بازیکن نباید برای باشگاه تعیین تکلیف کند. شاید برخی جوانان را هم قرضی بدهیم. برای محمد حسین صادقی نامه‌هایی آمده، اما اوسمار به طور جدی مخالف است. امیرحسین محمودی هم یکی از پدیده‌های ما خواهد بود البته به شرطی که بداند پیراهن چه تیمی را پوشیده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: عنایت زاده و سهیل صحرایی هم خواهان دارند، اما تصمیم با کادرفنی است. برنامه ریزی کردیم در اردو سه بازی دوستانه انجام دهیم. یک تیم چینی هم هست، اما چون در دوره بدنسازی هستند شاید موافقت نکنند. شاید خلیلی به کشور‌های دیگری برای دیدن بازیکن برود. گزینه‌هایی که خارج از کشور هستند و اگر شاخصه‌های ما را پاس کنند حتما از نزدیک بازی‌های آنها را می‌بینیم. برای هافبک دفاعی گزینه‌هایی داریم، اما اولویت ما مهاجم و دفاع راست است.

حدادی بیان کرد: اوسمار برای هافبک راست درخواستی نداده است. در نیم فصل ۶ بازیکن می‌توانیم بگیریم که الان ۲ جای خالی داریم. سمت هر بازیکنی می‌رویم برخی شرایط ایران را بد جلوه می‌دهند. اورونوف با علیجانوف صحبت کرده که ایران مشکلی ندارد. من احساس کردم باشگاه پاختاکور به خاطر اینکه علیجانوف بازیکن خوبی است برای بعد از جام جهانی او را بفروشد. قرار است تا آخر امشب جواب بدهند، اما فکر می‌کنم به خاطر نگاه باشگاه موضوع کنسل شود.

حدادی اظهار کرد: با درخواست کتبی اوسمار، امیرحسین پیروانی در کنار تیم بزرگسالان ما نیست. در جلسه‌ای که با او داشتیم خواستیم به باشگاه در بحث استعدادیابی هر جایی که خودش خواست کمک کند. همین تعدادی که مربی داریم به نظر ما کافی است. مگر اوسمار مربی ایرانی دیگری بخواهد که باید به جمع بندی برسیم. من با اعضای هیئت مدیره حرف زدم، اما برای بازگشت سید جلال حسینی به جمع بندی نرسیدیم.

او بیان کرد: ما ۲ هدف اصلی داریم که یکی توسعه روابط بین الملل ما هست و یکی هم توسعه زیر ساخت باشگاه است. در خصوص مجوز درفشی فر با شهردار منطقه جلسه داشتیم. با رئیس اداره کل تهران در مورد ورزشگاه شهید کاظمی داشتیم، ما باید این ورزشگاه‌ها را مولد کنیم تا برای ما درآمدزایی شود. بانک شهر همیشه لطف داشته، اما فقط آنها سهامدار نیستند و بقیه هم باید کمک کنند.

او ادامه داد: ورزشگاه شهدای گمنام قبلا ۷۰۰ میلیارد ارزشگذاری شده بود، اما جدیدا مجموع ۲ ورزشگاه ۲ هزار میلیارد تومان شده است. این سرمایه برای کنسرسیوم است. برند باشگاه را کارشناسی کردیم که در گزارش‌های قبلی ۹ هزار میلیارد تومان بوده است. با تیم‌های رقیب مقایسه کنیم خیلی پولی تزریق نشده است. بانک شهر زمینی را معرفی کرده‌اند که این زمین برای ورزشگاه متراژش کم است. می‌خواهیم ورزشگاه ۶۶ هزار نفری باشد که نیازمند خرید زمین‌های اطراف آن است.

حدادی درباره احتمال برگزاری بازی پرسپولیس و سپاهان در کیش بیان کرد: جزیره کیش تا این لحظه شانس زیادی برای برگزاری دیدار‌های پرسپولیس ندارد. باید دید قبل و بعد کجا بازی می‌کنیم و مسافت را محاسبه کنیم. نکته مهم برای ما چمن ورزشگاه است. بازی با سپاهان حتما هوادار می‌خواهیم. وقتی چمن افت کند باعث ضربه خوردن در نتیجه‌گیری می‌شود. امیدوارم زودتر ورزشگاه آزادی را به چرخه مسابقات برگردانند، چون تاثیر زیادی دارد.

مدیرعامل پرسپولیس گفت: بازیکنانی را می‌خواهیم جذب کنیم که به باشگاه کمک کنند. این رویکرد جدید هیئت مدیره است و مدیرعامل را از هیئت مدیره جدا نکنید. هر اتفاقی می‌افتد خرد جمعی است.

حدادی بیان کرد: حضور سرگیف برای تقویت خط حمله در کنار علیپور است. با علیپور برای سال آینده به توافق رسیدیم و این بازیکن حتی گفت حاضر است سفید امضا کند. در کنار یک مهاجم خوب دیگر یک بازیکن خوب دیگر اضافه شد، چون سیستم اوسمار روی استفاده از ۲ مهاجم تخصصی است.