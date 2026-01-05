نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا، و همسرش روز دوشنبه برای تفهیم اتهام به دادگاه فدرال نیویورک منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور برکنار شده ونزوئلا، همراه با همسرش روز دوشنبه در دادگاه فدرال نیویورک برای نخستین جلسه دادگاه و قرائت اتهامات واهی که آمریکا مطرح کرده، حاضر شدند.

رئیس‌جمهور جمهوری بولیواری ونزوئلا قرار است امروز در دادگاه به اتهامات مربوط به مواد مخدر و سلاح حاضر شود، چند روز پس از آنکه در یک عملیات نظامی غافلگیرکننده آمریکا در کاراکاس دستگیر شد.



انتظار می‌رود مادورو و همسرش برای یک دادرسی کوتاه اما ضروری در برابر قاضی حاضر شوند که احتمالاً آغازگر یک مبارزه حقوقی طولانی مدت بر سر امکان محاکمه او در ایالات متحده خواهد بود.

مادورو از مرکز بازداشت متروپولیتن در بروکلین به یک فرودگاه بالگرد نزدیک منتقل شد. پس از آن، با بالگرد به جنوبی‌ترین نقطه منهتن، که فاصله کمی از آن سوی رودخانه شرقی است، پرواز کرد.

منبع: رویترز