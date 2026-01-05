بصیرت و جهاد تبیین زینبی؛ سپر دفاعی ایران در جنگ نرم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر مشکاتی -تاریخ اسلام، گواهی روشن بر این حقیقت است که پیروزی در میدان سخت، شرط کافی برای بقای حق نیست.
مقام معظم رهبری اخیراً در تحلیل تاریخی راهبردی، به این نکته اشاره فرمودند: «امیرالمومنین (ع) در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد اما در موارد زیادی با جنگ نرم مانع رسیدن آن بزرگوار به اهدافشان شدند.» و یعنی آنجا متوقف شدند که جنگ نرم و عملیات روانی دشمنان و معاندان، مردم را در مقابل امامشان قرار داد.
در شرایط کنونی کشورمان، ایران عزیز، که پس از تجربهی سهمگین جنگ تحمیلی و مقاومتهای مستمر، اکنون در خط مقدم تقابل گفتمانی قرار دارد، این درس اهمیت مضاعف مییابد. در این روزها که همزمان با سالروز رحلت بزرگ بانوی کربلا، حضرت زینب کبری سلام الله علیها است، سیره ایشان الگوی کامل مقابله با این آسیبپذیری تاریخی است. حضرت زینب (س) را باید قهرمان بیبدیل مقابله با جنگ نرم دشمن پس از حماسهی خونین کربلا دانست.
کربلا، الگو و آنتیتز جنگ نرم
حماسهی کربلا، در ظاهر یک شکست نظامی نبود، بلکه یک پیروزی الهی و اخلاقی عظیم بود که در آن امام حسین (ع) با فداکاری، حقانیت و ظلمستیزی را به اثبات رساند. اما این پیروزی، بهشدت در معرض «تحریف و وارونهسازی روایت» قرار داشت. طرح عملیات روانی یزید و دستگاه اموی این بود که قیام امام را یک «شورش محکوم به شکست» و «خروج بر حاکم مشروع» معرفی کند تا وجدان عمومی را آرام ساخته و مشروعیت نظام ستمگر را تثبیت نماید. اگر این طرح موفق میشد، تمام دستاوردها و خونهای ریخته شده، به هدر میرفت. اینجا بود که فاز دوم نبرد عاشورایی آغاز شد: جهاد تبیین زینبی. حضرت زینب (س) با ورود به میدان جهاد تبیین در شام و کوفه، نه تنها روایت اموی را خنثی کرد، بلکه آن را به ضد خودش تبدیل نمود و از تهدید، فرصت ساخت:
۱. پیوند ناگسستنی بصیرت و ولایتمداری
پایه و اساس موفقیت حضرت زینب (س) در مدیریت صحنهی جنگ نرم، در بصیرت ایشان ریشه داشت. بصیرت زینبی (س) فراتر از یک تحلیل سیاسی روزمره بود؛ این بصیرت، ثمرهی کامل ولایتمداری و معرفت عمیق نسبت به هدف امام زمانِ عصر خویش بود.
1. شناخت هدف امام: ایشان هدف قیام امام را از آغاز تا پایان کاملاً درک کرده بود و میدانست که «جهاد» با شهادت به پایان نرسیده، بلکه وارد مرحلهای دیگر شده است.
2. ثبات در اوج مصیبت: جمله مشهور «ما رَأَیتُ الّا جَمیلاً» (جز زیبایی در کربلا ندیدم) یک ادعای عاطفی و احساسی نبود، بلکه یک حکم فلسفی-سیاسی بود که نشان میداد هدف الهی، حتی در اوج سختیها، محقق شده است. این ثبات فکری، تمام تلاش دشمن برای نمایش ضعف و شکست اهل بیت را خنثی کرد.
این بصیرت، توانایی دیدن «باطن» پشت «ظاهر» ستم بود و در واقع، لازمه و مقدمهی جهاد تبیین محسوب میشد.
۲. تحلیل و تبیین زینبی؛ راهبرد مقابله با تحریف
خطبههای روشنگرانه حضرت زینب (س)، صرفاً یک نوحهخوانی یا اعلام مظلومیت نبود، بلکه یک «عملیات روایتگری راهبردی و مهندسیشده» بود. ایشان با هوشمندی، از قدرت زبان و فصاحت خود بهره بردند تا در مقابل جنگ روانی دشمن، یک سپر دفاعی گفتمانی بسازند:
الف) ریشهشناسی و افشای دشمن: ایشان در برابر یزید، نقابهای تقدسمآبی و مشروعیت ظاهری را کنار زد. در خطبه کوبندهشان در مجلس یزید، با شجاعت بینظیر، دشمن را به ریشههای جاهلی و امویاش ارجاع داد و او را «فرزند آزادشدگان» (طلقاء) نامید. حضرت زینب (س) با گفتن «یا ابن الطلقاء» در واقع به یزید اعلام کرد که تو، پسرِ کسی هستی که پدرت (معاویه) و خاندانش، آن سابقه شرافتمندانه و اصیل ایمانی را ندارند. خاندان شما ریشه در جاهلیت دارند و پدران شما کسانی بودند که به دست جد من (پیامبر) مغلوب شدند و به زور بخشش، مسلمان گشتند. این عمل، به قلب اعتبار و مشروعیت دروغین دستگاه خلافت اموی ضربه زد و نشان داد که یزید نه تنها حاکم برحق نیست، بلکه میراثدار همان کسانی است که پیامبر (ص) آنها را بخشیده بود.
ایشان، با ارجاع به ریشههای ظلم در دوران بنیامیه، نشان دادند که یزید نه تنها حاکم برحق نیست، بلکه نوادهی آزاد شدگان و فرزندان هند جگرخوار است. این بصیرت در «ریشهشناسی دشمن»، جوهرهی جهاد تبیین ایشان بود.
ب) خلق مرجعیت روایی: تبیین زینبی، به قلب روایت دشمن هجوم برد و نگذاشت روایت غالب از کربلا، یک شورش محکوم به شکست باشد. ایشان با تأکید بر جایگاه خاندان پیامبر (ص) و مظلومیت فرزندان فاطمه (س)، مرجعیت روایت را به جبهه حق بازگرداندند. او کربلا را بهعنوان یک قیام مشروع برای احیای اسلام محمدی (ص) معرفی کرد و عملاً، دستگاه رسانه ای و دروغ پردازی یزید را فلج ساخت.
ج) استفاده مؤثر از احساس و منطق: حضرت زینب (س) در خطبههای خود، به شکلی هنرمندانه، قدرت منطق (استناد به آیات قرآن و نسب شریف) را با قدرت احساس (بیان مظلومیت اسرا و سر بریدهی امام) درهم آمیخت. این ترکیب، مخاطب را نه تنها از نظر فکری آگاه، بلکه از نظر عاطفی نیز بیدار کرد و تأثیر پیام را صدچندان نمود.
۳. ثمره و دستاورد جهاد تبیین
دستاوردهای جهاد تبیین زینبی (س) فوری و عمیق بود: تولید آگاهی عمومی؛ با رساندن پیام عاشورا به قلب جامعهی بیتفاوت و فریبخورده، زمینههای بیداری اجتماعی (ایجاد موج پشیمانی و حرکت توابین و سپس قیامهای بعدی) را فراهم ساخت.
حفظ ماهیت اسلام اصیل؛ ایشان نگذاشتند انحراف اموی، با حذف و تحریف پیام کربلا، بر سرنوشت جهان اسلام چیره شود. در واقع، حضرت زینب (س) با جهاد تبیین خود، خون شهدای کربلا را از انجماد تاریخی نجات داد و آن را به یک جریان فکری و حماسی مداوم تبدیل کرد. ایشان، شکست نظامی را به پیروزی روایت و تبیین مبدل ساخت. در واقع، حضرت زینب (س) با جهاد تبیین خود، خون شهدای کربلا را از فراموشی تاریخی نجات داد و آن را به یک جریان فکری و حماسی مداوم تبدیل کرد. ایشان، شکست نظامی را به پیروزی روایت و تبیین مبدل ساخت.
الگوی زینبی و سپر دفاعی ایران امروز
درس سیره حضرت زینب (س) برای امروز جمهوری اسلامی ایران، در میدان «جنگ نرم»، کاملاً روشن و عملیاتی است. سپر دفاعی ایران در نبرد نرم، در پرتو الگوی زینبی (س) شکل میگیرد. همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) در نبرد نظامی شکست نخوردند اما در نبرد روانی متوقف شدند، دستاوردهای انقلاب اسلامی و مجاهدتهای ملت ایران، که همواره در میدان سخت پیروز بودهاند، در معرض تهاجم بیامان جنگ روایتها، دروغپراکنی و تلاش برای وارونهنمایی حقایق قرار دارد. هدف دشمن در این نبرد، متوقف کردن جامعه از طریق سلب بصیرت و ایجاد دوگانگی و تردید است.
وظیفهی کنشگران فرهنگی، نخبگان و تمامی فعالان اجتماعی این است که با بهرهگیری از همان شجاعت و فصاحت زینبی (س)، وارد جهاد تبیین شوند.
جهادی که بصیرتآفرین باشد و ریشههای دشمنی و اهداف پنهان آن را افشا کند. حافظ دستاوردها باشد و نگذارد روایتسازی دشمن، خدمات و پیشرفتهای کشور را انکار و تحریف کند. مقاومتساز باشد و با آگاهسازی نسل جدید، مانع از استحاله و تغییر باورهای اصیل انقلابی در درازمدت شود.
در نهایت، سیره حضرت زینب کبری (س)، اثبات میکند که تبیین حق، خود یک جهاد است و بصیرت و جهاد تبیین زینبی نه تنها یک فضیلت فردی، بلکه قویترین و ماندگارترین سپر دفاعی برای حفظ هویت، استقلال و دستاوردهای یک ملت در برابر پیچیدهترین حملات نرم دشمن است.
کارشناس دینی