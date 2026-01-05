نماینده مجلس گفت: دولت باید اجرای ماده ۵۰ را در دستور کار خود قرار دهد چراکه این ماده شاه کلید تعهدات دولت در بخش زمین است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- احمد آریایی‌نژاد، نماینده مجلس اظهار داشت:تلاش‌ها برای حذف ماده ۵۰ برنامه نه یک اصلاح قانونی، بلکه فرار دولت از تعهدات سنگینی است که در قبال میلیون‌ها متقاضی مسکن پذیرفته است. 

آریایی‌نژاد با اشاره به اینکه این برنامه‌ها برای دستیابی به اهداف کلان نظام عدالت و شفافیت طراحی شده‌اند. و زیر سوال بردن برنامه‌ها پس از پذیرش مسئولیت را نوعی عدم صداقت دانست و افزود: «برنامه و چشم‌انداز برای این است که ما مسیری را دنبال کنیم تا به اهداف‌مان برسیم؛ اهدافی که برای دستیابی به نظام عدالت و شفافیت طراحی شده‌اند. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که  اکنون در دولت هستند و سابقاً در مجلس بوده‌اند، از جمله رئیس‌جمهور محترم، پس از تدوین برنامه، بیان می‌کنند که بند های از آن را قبول ندارند. این در حالی است که شما مسئولیت را پذیرفتید و می‌دانستید که توانمندی‌ها و محدودیت‌های کشور چیست. اگر قرار بود قبول نداشته باشید، همان ابتدا باید یا قبول نمی‌کردید یا اعلام می‌کردید که ممکن است به تمام اهداف نرسید.» 

 وی تاکید کرد که برنامه‌های کلان کشور، از جمله ساخت مسکن، نیازمند یک عزم ملی و پایدار هستند نه تصمیمات فصلی: «ما توان ساخت جنگنده و سلاح جنگ‌افزار در رقابت با قدرت‌های جهانی را داریم، اما متاسفانه نمی‌توانیم یک خودروی مناسب در شأن مردم ایران بسازیم، یا نتوانیم یک زمین را در چارچوب قانون به متقاضیان مسکن تحویل دهیم. این تناقض بزرگ در سطح مدیریت کلان کشور نشان می‌دهد که ریشه مشکلات، نه کمبود منابع، بلکه عدم اراده برای تسهیل کار تولیدکننده و سازنده است.»

 وی سپس مستقیماً به موضوع مسکن و ماده ۵۰ اشاره کرد و این ماده را شاه‌کلید تعهدات دولت در حوزه زمین دانست: «برنامه ریزی برای مسکن ملی چهار سال است که ادامه دارد. زمین از بیرون نمی‌آید؛ زمین ملک خداست و باید با قیمت مناسب حتی رایگان به مردم واگذار گردد. با وجود این، وقتی صحبت از اجرای تعهدات می‌شود، وزارت شهرسازی پیشنهاد حذف ماده ۵۰ را می‌دهد.

وی ادامه داد:دولت باید‌برنامه‌ریزی لازم را در جهت بازنگری در اجرای طرح  ماده  ۵۰ را در دستور کار قرار دهد تا آرامش به این بخش بازگردد.

 

