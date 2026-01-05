مهاجم جدید پرسپولیس می‌گوید که در مورد حضور در پرسپولیس با اورونوف حرف زدم و او گفت پرسپولیس چه هواداران جذابی دارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان پس از پیوستن به پرسپولیس اظهار کرد: می‌دانم پرسپولیس هواداران بی‌نظیری دارد. در مورد حضور در پرسپولیس با اورونوف حرف زدم و او گفت پرسپولیس چه هواداران جذاب و باورنکردنی دارد. خوشحالم که اینجا هستم و مطمئنا دستاوردهای زیادی با هم به دست خواهیم آورد.

او در مورد شناختش از فوتبال ایران گفت: اطلاعات زیادی از تیم های ایرانی داشتم. در لیگ قهرمانان آسیا با آن‌ها بازی کردم. دوستان خوبی هم اینجا دارم. تا به حال برای تیم های ایرانی بازی نکرده بودم که قرار است این بار بازی کنم و از این موضوع خوشحالم.

سرگیف در مورد اینکه چه تعداد گل به ثمر خواهد رساند، گفت: بیشترین سوالی که از من پرسیده شده این است چقدر گل می‌زنی اما مهم این است تیم نتیجه بگیرد. اول از همه نتیجه گرفتن تیم است. اگر خدا به من شانس بدهد در موقعیت گل باشم حتما گلزنی هم می‌کنم. اجازه بدهید تعداد گل‌هایم، یک راز بماند و آخر فصل در موردش حرف بزنیم. 

مهاجم جدید پرسپولیس در مورد غذاهای ایرانی گفت: غذاهای ایران و ازبکستان بهم شبیه و نزدیک است. غذاهای ایرانی زیادی امتحان کردم.

همچنین سرگیف به زبان فارسی شعار" این قرمزه منه دوستش دارم خیلی زیاد قهرمانی بهش میاد" را  خواند. 

