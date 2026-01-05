شهروندخبرنگار ما فیلمی از برش آخرین هندوانه منطقه گردشگری و توریستی چاله سنبک از توابع شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چاله سنبک در استان اصفهان واقع شده است. از جمله ویژگی‌های بارز این منطقه، کاشت هندوانه در این منطقه داخل محوطه‌هایی گود موسوم به چاله است. کشاورزان در این چاله‌ها برای کاشت هندوانه استفاده می‌کنند. در این باره باید گفت که خاصیت هندوانه‌های این منطقه در درمان بیماری‌های مفید است. در زمان‌های قدیم دیار کهن شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان هندوانه چاله سنبک را که از مرغوب‌ترین هندوانه ایران هست را با روشی کاملا خاص که منحصر به این شهرستان هست؛ برای زمستان و حتی بعد از زمستان سالم نگهداری می‌کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از برش آخرین هندوانه منطقه گردشگری و توریستی چاله سنبک را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

