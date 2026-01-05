مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از توافق با مهاجم این تیم برای تمدید قرارداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان حدادی از توافق نهایی باشگاه پرسپولیس با علی علیپور خبر داد و اعلام کرد این مهاجم باتجربه برای ادامه همکاری با سرخپوشان به جمعبندی رسیده است.
حدادی در این خصوص گفت: علی علیپور صراحتاً اعلام کرد که حاضر است برای پرسپولیس حتی سفید امضا کند و به تیم کمک کند. این نشاندهنده تعهد و علاقه او به باشگاه است.
به گفته عضو هیئتمدیره پرسپولیس، علیپور که در مقطعی نسبت به مبلغ قرارداد فعلی خود رضایت کامل نداشت، با پیشنهاد تمدید قرارداد و افزایش قابلتوجه دستمزد برای فصل آینده مواجه شد؛ پیشنهادی که در نهایت مورد توافق طرفین قرار گرفته است.
حدادی با اشاره به شرایط خط حمله پرسپولیس افزود: در کنار مهاجم باکیفیتی مثل علیپور، یک مهاجم خوب دیگر هم به تیم اضافه شده تا دست کادر فنی برای ادامه فصل بازتر باشد.
با این توافق، به نظر میرسد علی علیپور با انگیزهای مضاعف در جمع سرخپوشان ماندنی شده و یکی از مهرههای کلیدی پرسپولیس در ادامه رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی خواهد بود؛ تصمیمی که میتواند ثبات بیشتری به خط حمله این تیم بدهد.
