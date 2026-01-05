باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل از یک مقام ارشد ونزوئلا گزارش داد که شمار کشتههای حمله آمریکا برای ربودن رئیسجمهور نیکلاس مادورو به حداقل ۸۰ نفر افزایش یافته است که شامل هر دو گروه سربازان و غیرنظامیان میشود.
ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا، تأیید کرد که نیروهای آمریکایی «بخش بزرگی» از محافظان مادورو را در این عملیات کشتهاند، بدون اینکه عددی اعلام کند. مقامات ونزوئلا همچنین آمریکا را به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی متهم کردند، اما هنوز آمار رسمی کشتهها را منتشر نکردهاند.
در همین حال، مقامات کوبایی میگویند ۳۲ شهروند این کشور، از جمله پرسنل نظامی، در این حمله کشته شدهاند. میگل دیاز-کانل رئیسجمهور کوبا اعلام کرده است که ۵ و ۶ ژانویه روزهای عزای عمومی خواهند بود.
وی گفت: «هموطنان ما با وقار و قهرمانی وظیفه خود را انجام دادند و پس از مقاومتی سرسختانه، در درگیری مستقیم با مهاجمان یا در نتیجه بمبارانها کشته شدند.»
ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، به کوباییهای فوت شده ادای احترام کرد که «جان خود را تقدیم کردند» در حالی که به عنوان بخشی از مأموریتهای همکاری و دفاعی وظایف خود را انجام میدادند. او حمله آمریکا را «جنایتکارانه و ننگین» توصیف کرد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا گفت که هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده است، اما اشاره کرد که ممکن است برخی از اعضای نیروهای نظامی زخمی شده باشند. دو مقام آمریکایی ناشناس به نیویورک تایمز گفتند که تعدادی سرباز در جریان عملیات دستگیری مادورو و همسرش زخمی شدند.
گزارشهای رسانهها حاکی است که بمباران آمریکا چندین پایگاه نظامی کلیدی، زیرساخت ارتباطی و انبارها را هدف قرار داده است. با این حال، مقامات آمریکایی گفتهاند که حملات هوایی به منظور ایجاد پوشش برای دستگیری مادورو صورت گرفته است تا او بتواند برای محاکمه به اتهام قاچاق مواد مخدر و سلاح به آمریکا آورده شود.
رهبری ونزوئلا مدتهاست اتهامات مربوط به ارتباط با قاچاق مواد مخدر را رد کرده و استدلال میکند که اتهامات وارده از سوی آمریکا تنها بهانهای برای تغییر رژیم است.
منبع: آرتی