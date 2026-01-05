باشگاه خبرنگاران جوان؛ حبیب‌اله طاهرخانی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست صندوق ملی مسکن با تأکید بر ضرورت سازماندهی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی برای اولویت‌ها در صندوق ملی مسکن افزود: بخشی از این تأکیدات ناشی از تجربه‌های گذشته صندوق و بخشی دیگر حاصل رویکردهای فعلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین مالی مسکن است و انتظار می‌رود با تمرکز بر سازماندهی، برنامه‌ریزی و پیگیری منسجم، این موضوعات به‌صورت دقیق مدیریت شود.

وی پرهیز از موازی‌کاری را یکی از محورهای اصلی مأموریت صندوق ملی مسکن دانست و افزود: در مجموعه مسکن و شهرسازی، نهادهای مختلفی از جمله بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه در حوزه زمین و مسکن فعالیت دارند و باید مراقبت شود که اقدامات صندوق جایگزین وظایف ذاتی این مجموعه‌ها نشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برخی مسئولیت‌ها سال‌هاست توسط شرکت‌های تابعه انجام می‌شود و صندوق ملی مسکن نباید بدون تعریف مأموریت‌های جدید وارد این حوزه‌ها شود.

طاهرخانی با اشاره به ضرورت پرهیز از تصدی‌گری در فعالیت‌های صندوق، ادامه‌داد: صندوق ملی مسکن یک تشکل و مجموعه ملی است و قرار نیست دارای ساختارهای محلی و منطقه‌ای باشد. وظایف صندوق باید در سطح ملی تعریف شود و چابکی در پیگیری و تحقق مأموریت‌ها موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تعامل نهادی را از دیگر الزامات موفقیت صندوق برشمرد و افزود: صندوق باید با سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، بانک‌ها، حوزه بازآفرینی شهری و سایر نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار مرتبط با بخش مسکن، همکاری و تعامل دوسویه داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت رفع ابهامات موجود در خصوص مأموریت‌های صندوق ملی مسکن، خاطرنشان‌کرد: حساب‌ها و صورت‌های مالی صندوق باید به‌موقع تعیین تکلیف شده و گزارش‌های آن به‌صورت منظم منتشر شود. انتشار گزارش‌های فصلی عملکرد مالی صندوق، از نظر تصویر عمومی و جایگاه نهادی آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

طاهرخانی با اشاره به سیاست‌های کلان حوزه مسکن، گفت: از صندوق ملی مسکن انتظار می‌رود نقش پیشرو و پرچمدار در اجرایی‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که به‌ویژه در شورای‌عالی مسکن تصویب می‌شود، ایفا کند.

وی توسعه فناوری‌های نوین و ابزارهای مالی جدید، اولویت‌بندی برنامه‌ها با توجه به محدودیت منابع صندوق و اجرای تکالیف قانونی، به‌ویژه در چارچوب قانون جهش تولید مسکن را از جمله انتظارات وزارتخانه از صندوق ملی مسکن عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم قانون جهش تولید مسکن، ایجاد صندوق ملی مسکن بود که منابعی در آن تجمیع و تجهیز شده و امکان پیشبرد برنامه‌های تأمین مسکن را فراهم کرده است.

طاهرخانی در پایان با تأکید بر سیاست وزارت راه و شهرسازی در تثبیت جایگاه صندوق ملی مسکن و تقویت استقلال مالی و اداری آن گفت: انتظار می‌رود صندوق هرچه سریع‌تر به‌عنوان نهادی ساختار و تشکیلات مصوب خود را اجرایی و مستقر کرده و با توان مضاعف کمک به اجرای برنامه های مسکن را دنبال کند.

منبع: وزارت راه وشهرسازی