سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارائه خدمات غیرحضوری سریع‌تر و کارآمدتر، از تمامی بیمه‌شدگان درخواست دارد تا شماره حساب بانکی فعال و معتبر و نیز شماره تلفن همراه خود را در سامانه خدمات الکترونیکی این سازمان ثبت یا به‌روزرسانی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این اقدام با هدف تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به جامعه هدف انجام می‌شود. خدمات مذکور به واسطه دسترسی به اطلاعات کامل و به‌روز افراد تحت پوشش، امکان پرداخت کمک‌ها و مزایای قانونی بدون نیاز به مراجعه حضوری و اطلاع‌رسانی لازم به بیمه‌شدگان را فراهم می‌کند.

گفتنی است ثبت و به‌روزرسانی شماره حساب بانکی بیمه‌شدگان در راستای ارائه خدمات و حمایت‌های کوتاه‌مدت سازمان تأمین اجتماعی نظیر؛ کمک‌هزینه‌های مربوط به پروتز و اروتز (عینک، ویلچر، عصا و ...)، بیمه بیکاری، هدیه ازدواج و .. صورت خواهد گرفت.

همچنین ثبت، بررسی و به‌روزرسانی شماره تلفن همراه بیمه‌شدگان در سامانه مذکور نیز در راستای اطلاع‌رسانی به ذینفعان در موضوعاتی نظیر پیامک ماهانه جهت اطلاع از روز‌های کارکرد در هرماه، دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه و عنوان شغلی و خدمات درمانی مانند نسخه الکترونیک کاربرد دارد و از طریق منوی «تأمین اجتماعی من/ تغییر شماره موبایل» قابل انجام است.

از این رو از تمامی بیمه‌شدگان درخواست می‌شود، نسبت به اعلام شماره حساب بانکی فعال و معتبر خود یا بررسی و به‌روزرسانی آن از طریق منوی «بیمه‌شدگان / خدمات نامنویسی / اعلام شماره حساب بانکی» در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.

منبع: تامین اجتماعی 

برچسب ها: تامین اجتماعی ، بیمه شدگان
خبرهای مرتبط
شرکت رجا با مصوبه هیات وزیران به دولت بازگشت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :
توسعه خدمات درمانی تامین اجتماعی در گرمسار شتاب می‌گیرد
بخشی از معوقات حوزه درمان در هفته‌های آتی پرداخت می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عامل موساد در تهران + فیلم
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی
دستگیری جوان فریب خورده در شهرستان ملارد + فیلم
زندان، پایان شرط‌بندی عجیب در پانتومیم
آغاز طرح «وانا» و انعقاد قرارداد خرید ۲ هزار دستگاه ون جدید
۲ بزرگراهی که بیشترین تصادفات فوتی را در تهران دارند
حرف معترضین را می‌شنویم اما با اغتشاشگران مماشات نمی‌کنیم
انسداد مقطعی آزادراه تهران–کرج به‌دلیل نصب پل عابر پیاده
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
آخرین اخبار
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۱۳۰۰ نفر در ۲۴۳ حادثه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران: بازار باید در اختیار بازاریان باشد
مراکز «امید و زندگی» برای تحول در درمان معتادان راه‌اندازی می‌شود
زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی
شناسایی بیش از ۲ هزار شهید غریب‌اسارت/ هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت برگزار می‌شود
ظرفیت تردد مترو با خطوط جدید به ۶۰ درصد سفر‌های شهری می‌رسد
حرف معترضین را می‌شنویم اما با اغتشاشگران مماشات نمی‌کنیم
دادستان کل کشور: امنیت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است
طرح‌های تحولی ستاد مبارزه با موادمخدر آماده اجرا شد
۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی
دستگیری جوان فریب خورده در شهرستان ملارد + فیلم
۲ بزرگراهی که بیشترین تصادفات فوتی را در تهران دارند
مخالفت‌ها با تراموا سیاسی است
ثبت ۱.۶ میلیون تخلف شبانه در پایتخت
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
کلاهبرداری ۵۵۰ میلیاردی با پیش‌فروش خانه
انسداد مقطعی آزادراه تهران–کرج به‌دلیل نصب پل عابر پیاده
افزایش قیمت لبنیات تخلف است
مراجع نظارتی در حال بررسی وضعیت حریم هستند
دستگیری عامل موساد در تهران + فیلم
زندان، پایان شرط‌بندی عجیب در پانتومیم
خدمت شایسته به زائران خانه خدا اولویت اصلی مجموعه حج و زیارت است
تحریم و محدودیت دارویی برای افراد دارای بیماری خاص جنایت علیه بشریت است
آغاز طرح «وانا» و انعقاد قرارداد خرید ۲ هزار دستگاه ون جدید
ترافیک سنگین در شریان‌های اصلی پایتخت
کیفیت هوای تهران همچنان ناسالم است
نظارت بر فعالیت سوخت‌رسان‌ های سیار/ جایگاه سوخت تک‌سکو در تهران ساخته می شود