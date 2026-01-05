باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای اجرای مصوبات هیات دولت در خصوص انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تامین به انتهای زنجیره مصرفکننده نهایی بر اساس مصوبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمتگذاری نهادههای دامی در سامانه بازارگاه بهصورت توافقی و بر مبنای توافق میان تأمینکنندگان و خریداران انجام شود.
بر این اساس، از تاریخ صدور این اطلاعیه، تنظیمات لازم در سامانه بازارگاه اعمال شده و عرضه نهادههای دامی بهصورت ۱۰۰ درصد توافقی بین خریداران و فروشندگان انجام میشود.
پیش از این قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت و جو با ارز ترجیحی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است که قیمت حمل به نرخ مصوب اضافه میشد.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی