باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا دیدگاه خود برای ونزوئلا پس از مداخله نظامی آمریکا را ترسیم و اعلام کرد این کشور ابتدا باید به «قانون و نظم» و انضباط اقتصادی بازگردانده شود، قبل از آنکه هر گونه انتخابات آینده در نظر گرفته شود.
ترامپ در مصاحبهای با نیویورکپست روز یکشنبه، نگرانیها مبنی بر اینکه عملیات نظامی بیسابقه که منجر به دستگیری رهبر ونزوئلا نیکلاس مادورو شد ممکن است واشنگتن را به باتلاقی طولانیمدت مشابه عراق یا افغانستان بکشاند، کنار زد.
ترامپ مدعی شد این مداخله تلاشی برای نجات «به معنای واقعی کلمه یک کشور جهان سومی آماده فروپاشی» پس از دههها حکومت سوسیالیستی بود!
او که همچنان در حل مشکلات آمریکا مانده است مدعی شد: «ما باید کشور را به درستی اداره کنیم. باید کشور را با قانون و نظم اداره کنیم. باید کشور را جایی اداره کنیم که بتوانیم از اقتصاد آنچه دارند - که نفت با ارزش و چیزهای با ارزش دیگر است - بهرهبرداری کنیم.»
روز یکشنبه، دیوان عالی ونزوئلا رسماً به دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور، دستور داد تا ریاست جمهوری را به عهده بگیرد تا «تداوم دولت» و «دفاع از حاکمیت» را تضمین کند.
رودریگز تأیید کرد که با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا صحبت کرده، اما آن را دفاع از کرامت ملی توصیف کرد و گفت کاراکاس اساساً آماده «روابط محترمانه» با واشنگتن است. او همچنین گفت که ونزوئلا «هرگز به مستعمره امپراتوری دیگر بازنخواهد گشت» و «هرگز به بردگی بازنخواهد گشت.»
ترامپ رودریگز را تهدید کرد که ممکن است پس از نیکلاس مادورو، که اکنون پس از ربوده شدن توسط نیروهای آمریکایی در زندانی در نیویورک به سر میبرد، نوبت او باشد.
او در مصاحبه تلفنی دیگری با آتلانتیک گفت: «اگر او آنچه درست است را انجام ندهد، هزینه بسیار بزرگی خواهد پرداخت، احتمالاً بزرگتر از مادورو»، و استدلال کرد که او تحمل رد متکبرانه رودریگز را نخواهد داشت.
ترامپ ادعای برنده جایزه نوبل ونزوئلا برای قدرت را بیاعتبار کرد و گفت: «او هیچ حمایت یا احترامی ندارد»
ترامپ آشکارا اعلام کرد که انتخابات جدید در ونزوئلا برای او اولویت نیست و گفت آمریکا در حال حاضر «با افرادی که تازه سوگند یاد کردهاند» در حال تعامل است، که ظاهراً اشاره به رودریگز دارد.
او روز یکشنبه دیروقت به خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «از من نپرسید چه کسی مسئول است، زیرا پاسخی خواهم داد و بسیار جنجالی خواهد بود... به این معنی که ما مسئول هستیم.»
ترامپ همچنین از حمایت هر یک از چهرههای مخالف، از جمله ماریا کورینا ماچادو - برنده جایزه صلح نوبل که آشکارا از اقدام نظامی آمریکا علیه کشور خود حمایت کرده بود - خودداری کرد.
اقدام آمریکا با انتقادهای تند قدرتهای کلیدی در جهان جنوب مواجه شده است. چین این عملیات را «هژمونیک» محکوم کرده و گفته است که به شدت قوانین بینالمللی و حاکمیت ونزوئلا را نقض میکند. برزیل، یکی دیگر از اعضای گروه بریکس، نیز حرکت آمریکا را محکوم کرد و لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیسجمهور این کشور گفت اقدامات واشنگتن «از یک خط غیرقابل قبول عبور میکند.» روسیه، شریک استراتژیک اصلی کاراکاس، در تماس بین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و رئیسجمهور موقت رودریگز، «همبستگی قاطع» خود را اعلام کرد.
