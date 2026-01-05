ترامپ در مصاحبه‌ای با نیویورک‌پست اعلام کرد که اولویت آمریکا در ونزوئلا پس از مداخله نظامی، بازگرداندن «قانون و نظم» و ایجاد نظم اقتصادی است، نه برگزاری انتخابات سریع.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیدگاه خود برای ونزوئلا پس از مداخله نظامی آمریکا را ترسیم و اعلام کرد این کشور ابتدا باید به «قانون و نظم» و انضباط اقتصادی بازگردانده شود، قبل از آنکه هر گونه انتخابات آینده در نظر گرفته شود.

ترامپ در مصاحبه‌ای با نیویورک‌پست روز یکشنبه، نگرانی‌ها مبنی بر اینکه عملیات نظامی بی‌سابقه که منجر به دستگیری رهبر ونزوئلا نیکلاس مادورو شد ممکن است واشنگتن را به باتلاقی طولانی‌مدت مشابه عراق یا افغانستان بکشاند، کنار زد.

ترامپ مدعی شد این مداخله تلاشی برای نجات «به معنای واقعی کلمه یک کشور جهان سومی آماده فروپاشی» پس از دهه‌ها حکومت سوسیالیستی بود!

او که همچنان در حل مشکلات آمریکا مانده است مدعی شد: «ما باید کشور را به درستی اداره کنیم. باید کشور را با قانون و نظم اداره کنیم. باید کشور را جایی اداره کنیم که بتوانیم از اقتصاد آنچه دارند - که نفت با ارزش و چیز‌های با ارزش دیگر است - بهره‌برداری کنیم.»

روز یکشنبه، دیوان عالی ونزوئلا رسماً به دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، دستور داد تا ریاست جمهوری را به عهده بگیرد تا «تداوم دولت» و «دفاع از حاکمیت» را تضمین کند.

رودریگز تأیید کرد که با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا صحبت کرده، اما آن را دفاع از کرامت ملی توصیف کرد و گفت کاراکاس اساساً آماده «روابط محترمانه» با واشنگتن است. او همچنین گفت که ونزوئلا «هرگز به مستعمره امپراتوری دیگر بازنخواهد گشت» و «هرگز به بردگی بازنخواهد گشت.»

ترامپ رودریگز را تهدید کرد که ممکن است پس از نیکلاس مادورو، که اکنون پس از ربوده شدن توسط نیرو‌های آمریکایی در زندانی در نیویورک به سر می‌برد، نوبت او باشد.

او در مصاحبه تلفنی دیگری با آتلانتیک گفت: «اگر او آنچه درست است را انجام ندهد، هزینه بسیار بزرگی خواهد پرداخت، احتمالاً بزرگتر از مادورو»، و استدلال کرد که او تحمل رد متکبرانه رودریگز را نخواهد داشت.

ترامپ ادعای برنده جایزه نوبل ونزوئلا برای قدرت را بی‌اعتبار کرد و گفت: «او هیچ حمایت یا احترامی ندارد» 
ترامپ آشکارا اعلام کرد که انتخابات جدید در ونزوئلا برای او اولویت نیست و گفت آمریکا در حال حاضر «با افرادی که تازه سوگند یاد کرده‌اند» در حال تعامل است، که ظاهراً اشاره به رودریگز دارد.

او روز یکشنبه دیروقت به خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «از من نپرسید چه کسی مسئول است، زیرا پاسخی خواهم داد و بسیار جنجالی خواهد بود... به این معنی که ما مسئول هستیم.»

ترامپ همچنین از حمایت هر یک از چهره‌های مخالف، از جمله ماریا کورینا ماچادو - برنده جایزه صلح نوبل که آشکارا از اقدام نظامی آمریکا علیه کشور خود حمایت کرده بود - خودداری کرد.

اقدام آمریکا با انتقاد‌های تند قدرت‌های کلیدی در جهان جنوب مواجه شده است. چین این عملیات را «هژمونیک» محکوم کرده و گفته است که به شدت قوانین بین‌المللی و حاکمیت ونزوئلا را نقض می‌کند. برزیل، یکی دیگر از اعضای گروه بریکس، نیز حرکت آمریکا را محکوم کرد و لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس‌جمهور این کشور گفت اقدامات واشنگتن «از یک خط غیرقابل قبول عبور می‌کند.» روسیه، شریک استراتژیک اصلی کاراکاس، در تماس بین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور موقت رودریگز، «همبستگی قاطع» خود را اعلام کرد.

منبع: آرتی

برچسب ها: حمله به ونزوئلا ، دولت ترامپ ، رئیس جمهور ونزوئلا
خبرهای مرتبط
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
راز‌های کیفِ آرایشِ دونالد!
دسیسه ماراگولا: تهدیدات مشترک علیه صلح و ثبات ایران
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
آخرین اخبار
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
فواد حسین رقیب آمیدی شد
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد
چین خطاب به آمریکا: شما پلیس جهان نیستید
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
ترامپ با ربودن مادورو، زلنسکی را وارد میدان مین سیاسی کرد
سراب خروج ۲۰۲۶؛ آیا بغداد در تله «بازآرایی هوشمند» واشنگتن گرفتار شده است؟ 
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
دسیسه ماراگولا: تهدیدات مشترک علیه صلح و ثبات ایران
راز‌های کیفِ آرایشِ دونالد!
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
وزیر خارجه ونزوئلا: نقاب‌ها افتاده؛ آمریکا فقط به منابع ما چشم دارد
بیانیه کشور‌های آمریکای لاتین در رد دخالت خارجی آمریکا
معاون مادورو ممکن است بهای سنگینی بپردازد
مقامات رژیم صهیونیستی و دولت موقت سوریه این هفته در پاریس دیدار می‌کنند
موج اعتراضات جهانی علیه حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا + تصاویر