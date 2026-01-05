اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر از نجات ۲۶ نفر از مادران باردار و نوزادان در سوانح جوی آذر و دی ماه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن اطلاعیه شماره ۴ جمعیت هلال احمر آمده است:

«با توجه به شرایط جوی موجود در کشور، تیم‌های عملیاتی هلال احمر همچنان در مناطق تحت تاثیر بارندگی در آماده باش کامل قرار دارند.

امدادگران این جمعیت، از ۱۷ آذرماه تاکنون، فقط ۱۱ مادر باردار و ۶ نوزاد را از مناطق صعب العبور و برفی استان آذربایجان غربی نجات و به مراکز درمانی منتقل کردند.

در همین بازه زمانی ۷ مادر باردار و ۲ نوزاد دیگر توسط ناوگان زمینی و هوایی هلال احمر در استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجان شرقی از خطر مرگ نجات و به مناطق امن منتقل شدند.

جمعیت هلال احمر با تجهیز ناوگان خود به دستگاه‌های روز امداد و نجات، به صورت شبانه روزی در تمامی مناطق درگیر شرایط جوی در سطح کشور، آماده خدمت رسانی به هموطنان خصوصا قشر آسیب پذیر از شرایط جوی همچون مادران باردار و نوزادان در مناطق صعب العبور است.

شهروندان می‌توانند تمامی حوادث و سوانح را از طریق شماره ۱۱۲ به هلال احمر گزارش دهند و تیم‌های عملیاتی امداد و نجات این آمادگی را دارند تا در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر و امدادرسانی کنند.

جمعیت هلال احمر بار دیگر از شهروندان تقاضا می‌کند تا از سفر‌های غیرضروری، صعود به ارتفاعات و حضور در کنار مکان‌های آبی و رودخانه‌ها پرهیز کنند و به توصیه‌های دستگاه‌های امدادی توجه داشته باشند.»

منبع: جمعیت هلال احمر

برچسب ها: هلال احمر ، سوانح
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
