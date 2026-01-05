باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ماموریت آینده چین، با نام Chang’e-۷ نشان دهنده یک گام حساب شده در یک مسابقه جهانی برای ایجاد حضور طولانی مدت در قطب‌های ماه است. Chang’e-۷ بخشی از "مرحله چهارم" برنامه اکتشاف ماه چین است که پس از یک توسعه سیستماتیک طی تقریباً دو دهه، با بررسی‌های مداری (Chang’e-۱ و ۲)، و به دنبال آن فرود‌ها و کاوشگر‌های قمری (Chang’e-۳ و ۴) آغاز شده و در نهایت به ماموریت‌های بازگشت نمونه (Chang’e-۵ و ۶) ختم می‌شود.

طبق گفته SpaceExplored، Chang’e-۷ از نظر فنی یکی از پیچیده‌ترین ماموریت‌های اکتشافی رباتیک ماه است که تاکنون انجام شده است. این ماموریت به جای یک فضاپیمای واحد، شامل یک مدارگرد، یک فرودگر، یک مریخ‌نورد و یک وسیله‌ی کوچک برای پرش‌های کوتاه بالستیک یا کمکی است. یک ماهواره داده‌ها را برای حفظ ارتباط از قطب جنوب ماه و سایر مناطق دورافتاده، رله می‌کند.

هدف اعلام‌شده‌ی این ماموریت، جست‌و‌جو و توصیف یخ آب و سایر مواد فرار در نزدیکی قطب جنوب ماه، به‌ویژه در مناطق همیشه در سایه است - مناطقی که هرگز نور خورشید را دریافت نمی‌کنند و ممکن است از نظر زمین‌شناسی برای مدت طولانی یخ را حفظ کرده باشند.

یخ آب سرنخ‌هایی در مورد تشکیل ماه و انتقال مواد فرار از طریق منظومه شمسی داخلی ارائه می‌دهد. از نظر عملی، آب را می‌توان به اکسیژن و هیدروژن تجزیه کرد و آن را به یک منبع بالقوه ارزشمند برای اکتشافات فضایی آینده انسان تبدیل کرد.

ماه‌نورد هاپ-آن ماموریت چانگ‌ای-۷ به‌طور خاص برای دسترسی به زمین‌هایی که برای مریخ‌نورد‌های چرخ‌دار غیرقابل دسترس هستند، طراحی شده بود و به‌طور بالقوه اولین اندازه‌گیری‌های مستقیم را از اعماق یک دهانه‌ی همیشه در سایه ارائه می‌داد.

رقابت استراتژیک بر سر قطب‌های ماه

با این حال، ماموریت چانگ‌ای-۷ بخشی از یک رقابت استراتژیک گسترده‌تر بر سر قطب‌های ماه است. برنامه آرتمیس ناسا نیز همین منطقه را هدف قرار داده و قصد دارد فضانوردان را در اواخر این دهه در نزدیکی قطب جنوب فرود آورد. در همین حال، کشور‌های دیگر، از جمله هند، روسیه، ژاپن و شرکای اروپایی، در حال پیشبرد طرح‌های قمری خود هستند. منابع فراوان قطب جنوب و نور خورشید تقریباً ثابت در برخی تپه‌ها، آن را به یکی از ارزشمندترین مناطق ماه تبدیل می‌کند.

چین رسماً ماموریت چانگ‌ای-۷ را به عنوان یک ماموریت علمی و اکتشافی توصیف می‌کند و در واقع شامل ابزار‌های بین‌المللی از کشور‌های شریک است. در عین حال، این ماموریت به توسعه قابلیت‌هایی که فراتر از علم محض هستند، مانند فرود دقیق در نزدیکی زمین‌های ناهموار، عملیات طولانی مدت سطحی، حرکت خودکار و استخراج منابع - همان فناوری‌های اصلی مورد نیاز برای حضور پایدار انسان در ماه - کمک می‌کند.

ماموریت چانگ‌ای-۷ مقدمه‌ای بر ماموریت چانگ‌ای-۸ است که چین اعلام کرده است در آن فناوری‌های استخراج منابع و ساخت و ساز در محل و همچنین برنامه‌های بلندمدت برای ایجاد یک ایستگاه تحقیقاتی بین‌المللی ماه با همکاری سایر کشور‌ها را آزمایش خواهد کرد. این ماموریت‌ها در کنار هم، به یک نقشه راه منسجم به سمت یک زیرساخت دائمی به جای اکتشافات منزوی اشاره دارند.

با شتاب گرفتن اکتشافات ماه، چانگ‌ای-۷ هم یک ماموریت علمی و هم یک سیگنال استراتژیک است: ماه دیگر یک هدف دور از دسترس نیست، بلکه عرصه‌ای است که در آن فناوری، منابع و نفوذ جهانی به طور فزاینده‌ای همگرا می‌شوند.

منبع: الیوم السابع