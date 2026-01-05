باشگاه استقلال قصد دارد دیدار این تیم با تراکتور را در شهر یزد برگزار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال استقلال و تراکتور در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر، روز شنبه ۲۷ دی ماه از ساعت ۱۶:۴۵ به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
با توجه به وضعیت نامطلوب چمن ورزشگاه شهدای شهر قدس و نبود ورزشگاه مناسب در تهران، مسئولان باشگاه استقلال با ارسال نامهای به مراجع ذیربط، خواستار برگزاری این دیدار در ورزشگاه شهید نصیری یزد شدهاند؛ ورزشگاهی که در حال حاضر به تیم چادرملو اردکان اختصاص دارد.
با این حال، مسئولان یزدی هنوز پاسخ نهایی خود را به باشگاه استقلال ارائه نکردهاند. این اقدام در شرایطی انجام میشود که یکی از مشکلات جدی استقلالیها در فصل جاری نداشتن زمین مناسب برای تمرین و مسابقه است؛ موضوعی که ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی آبیها، بارها در اظهارات خود به آن اشاره کرده بود.
انتظار میرود در صورت تأیید میزبانی در یزد، استقلال بتواند با شرایط بهتری آماده دیدار حساس هفته شانزدهم شود و دغدغههای مربی پرتغالی در خصوص کیفیت زمین بازی تا حدی برطرف شود.
منبع: مهر