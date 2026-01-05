باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر شیائولینگ وانگ از کلینیک کلیولند و همکارانش، یک تجزیه و تحلیل گذشتهنگر مبتنی بر جمعیت، شامل دادههای بیماران بستری و سرپایی، برای بررسی رابطه بین CKD و گاستروپارزی انجام دادند.
دادههای ۳،۵۷۹،۳۷۲ بیمار مبتلا به گاستروپارزی، با یا بدون CKD، از نمونه ملی بستری و از ۶،۲۶۳،۲۵۱ بیمار سرپایی که با حالت تهوع و استفراغ مراجعه کرده بودند، از پایگاه داده TriNetX جمعآوری شد.
محققان افزایش شیوع گاستروپارزی را متناسب با شدت CKD در گروه بیماران بستری مشاهده کردند، که بیشترین احتمال آن در مراحل پیشرفته در مقایسه با بیماران بدون CKD رخ میدهد.
گروه سرپایی بیماری مزمن کلیه (CKD) نیز افزایش خطر گاستروپارزی را نشان داد، اگرچه الگوی وابسته به شدت ثابت نبود.
پس از تطبیق دقیق نمرات احتمال - یک تکنیک آماری که در مطالعات مشاهدهای (غیرتجربی) برای شبیهسازی شرایط کارآزمایی تصادفی استفاده میشود - ارتباط معنیداری بین CKD پیشرفته و افزایش احتمال گاستروپارزی وجود داشت، و بیشترین خطر در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله نهایی مشاهده شد.
نویسندگان نوشتند: «این یافتهها نشان میدهد که گاستروپارزی ممکن است یک بیماری همراه کمتر شناخته شده در CKD باشد، به ویژه در مراحل پیشرفته، که در آن تخلیه معده با تأخیر میتواند وضعیت تغذیه را بدتر کند، بار علائم را افزایش دهد و بر پیشآگهی کلی بیماری تأثیر منفی بگذارد.»
منبع: Medical Express