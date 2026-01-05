حمایت از خانواده و جوانی جمعیت/ نشاندار شدن ۳هزار و ۵۱ زوج نابارور در بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرحدی اظهار کرد: افزایش سن درمان ناباروی زنان از ۴۵ به ۴۹ سال تمام، پوشش بیمه‌ای ۶۶ قلم دارو، ۶۱ قلم آزمایش، هفت خدمت تصویربرداری و ۲۹ قلم تجهیزات پزشکی از خدمات بیمه سلامت به زوج‌های نابارور است.

وی بیان کرد: پوشش خدمات فوق تخصصی از جمله IVF –ICSI-IUI، با۹۰ درصد تعرفه‌های درمان در بخش دولتی و تا ۷۰ درصد در مراکز غیر دولتی شامل بخش خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت استان افزود:۳۲۱ کارشناس مامایی در مراکز جامع خدمات سلامت، ۲۵ کارشناس مامایی طرف قرارداد دارای مطب مستقل و ۲۷ پزشک متخصص زنان وزایمان طرف قرارداد در مطب مستقل در اجرای طرح پوشش زوج‌های نابارور بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به جامعه هدف ارائه خدمت می‌کنند.

حسین سرحدی اضافه کرد: سال گذشته ۱۰‌میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومان ودر شش ماهه سال جاری ۷ میلیارد ۵۵۷ میلیون تومان برای زوج‌های نابارور (نشان دار شده) از سوی بیمه سلامت استان هزینه شده است.

وی اظهار کرد: زوج‌های نابارور برای نشان دار شدن و بهره مندی از حمایت‌های بیمه سلامت به پزشک متخصص ارولوژی و یا فلوشیپ ناباروری و متخصصین زنان دوره دیده ویا اداره کل بیمه سلامت مراجعه کنند.

معاون بیمه و خدمات سلامت استان اعلام کرد: بر اساس آخرین آمار ۲ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۷۶۷ نفر معادل ۸۰ درصد جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت هستند که از این تعداد بیش از ۲ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۱۳۴ نفر به طور کامل رایگان تحت پوشش قرار دارند.

سرحدی معاون بیمه وخدمات سلامت استان بیان داشت: بیمه سلامت استان سیستان وبلوچستان با ۹۶۶ موسسه شامل بیمارستان‌های دولتی، خصوصی، مطب‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مرکز فیزیوتراپی، تصویربرداری و درمانگاه‌ها برای ارائه خدمات به بیماران تحت پوشش قرارداد همکاری دارد.

