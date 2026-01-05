باشگاه خبرنگاران جوان - اعمال ام‌داوود در روایت امام صادق(ع)، فقط راهی برای برآورده‌شدن یک حاجت بزرگ نیست، مسیری است که انسان گرفتار را قدم‌به‌قدم از اضطراب، شتاب و بی‌قراری عبور می‌دهد و به نقطه‌ای می‌رساند که قبل از تغییر شرایط، خودش تغییر کرده است، جایی که حاجت می‌آید، اما انسان‌سازی جلوتر اتفاق افتاده است.

اعمال ام‌داوود در نگاه اول، یک نسخه عبادی برای گشایش یک گره بزرگ به نظر می‌رسد، مادری که برای آزادی فرزند زندانی‌اش به امام صادق(ع) پناه می‌برد و دعایی می‌آموزد که به اجابت می‌رسد. اما اگر این ماجرا را دقیق‌تر بخوانیم، با یک حقیقت عمیق‌تر روبه‌رو می‌شویم، اعمال ام‌داوود بیش از آنکه «دعای حاجت» باشد، یک سیر تربیتی انسان در بن‌بست است.

عبور از اضطراب به آگاهی

ام‌داوود زمانی به امام صادق(ع) مراجعه می‌کند که همه راه‌های عادی بسته شده است. فرزندش در زندان منصور دوانیقی است، جایی که قدرت، گوش شنوا ندارد. نقطه شروع این سیر، اضطراب و استیصال است، اما امام(ع) او را مستقیم به دعا نمی‌فرستد. نخست، او را وارد یک مسیر تدریجی می‌کند، مسیری که از هیجان و آشفتگی شروع نمی‌شود، بلکه به آرامش و حضور ختم می‌شود.

سه روز روزه، مهار خواسته‌های فوری