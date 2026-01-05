باشگاه خبرنگاران جوان - کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، اعلام شد: برای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه مهدکودک و پیش دبستانیهای استان تهران جز شهرستانهای فیروزکوه و رباط کریم، پردیس و دماوند تعطیل و کلاس درس همه مقاطع به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار شود.
در ادامه این مصوبات اعلام شد: کلیه فعالیتهای ورزشی استان در فضای باز ممنوع و مادران دارای فرزند پیش دبستانی، مهدکودک و مقطع ابتدایی با نظر مدیران میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران مصوب کرد: طبق مصوبه تردد کلیه کامیونها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کردهاند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع گردید.
بر اساس مصوبات، اکیدا توصیه شد: افراد دارای بیماری زمینهای، تنفسی از تردد در فضای باز خودداری کنند و از روشن ماندن اتوبوسها و مینیبوسها در پایانهها و توقف گاههای شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامهها و اقدامات مدیریت ترافیک و بهروزرسانی و نصب دوربینهای هوشمند با جدیت دنبال شود.
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران در ادامه از اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت برای ۷۲ ساعت آینده خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه (پنجشنبه ۱۸ دی ماه تا ساعت ۱۳:۳۰) از درب منازل در تهران اجرامیگردد، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح اتوبوس و مینی بوسهای درون شهری و خوروهای امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویسهای مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیشتر نسبت به خرید طرح اقدام نمودهاند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند.
بر اساس مصوبات، اطلاعرسانی گسترده درباره توصیههای بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفرهای غیرضروری و استفاده کمتر از خودروهای شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخوبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداریها و حریم شهرها صورت گیرد، همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیههای بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحدهای آلاینده و نوع سوخت نیروگاهها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیتهای عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است.
بنا برمصوبات، برای ۴۸ ساعت آینده از ۱۶ تا۱۷ دی ماه نیز همچنان صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع و برای روز پنج شنبه ۱۸ دی ماه تا ساعت ۱۳:۳۰ اجرا میشود، همچنین، فعالیت تولید واحدهای آسفالت و شرکتهای سیمان تهران و شمال به جز خطوط فاقد آلایندگی و بخشهای تولید کننده گرد و غبار معادن شن و ماسه به استثنای فیروزکوه متوقف خواهد بود.