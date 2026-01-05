باشگاه خبرنگاران جوان - وقوع آتش‌سوزی در واحد لبنیات شرکت کاله آمل واقع در ابتدای جاده چمستان از دقایقی پیش فعالیت این مجتمع بزرگ صنعتی مازندران را مختل کرد و بنا بر مشاهدات میدانی حجم آتش‌سوزی قابل توجه است.

به گفته منابع محلی این آتش‌سوزی از حوالی ساعت ۱۶ آغاز شده است و کماکان ادامه دارد و در حال گسترش است.

نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی از دقایق ابتدایی حادثه در محل حضور یافته‌اند و تعداد خودرو‌های امدادی در حال افزایش است.

آتش سوزی از بخش تاسیسات شروع شد

فرماندار آمل گفت: یکی از بخش‌های تاسیسات شرکت کاله در حال تعمیر و جوشکاری بود که دچار حادثه شد و آتش به یکی از سالن‌ها سرایت کرد و گسترش یافت.

مصطفی سوادکوهی افزود: با پیگیری‌های فرمانداری تمام ظرفیت آتش نشانی، هلال احمر شهرستان آمل و شهر‌های اطراف برای مهار آتش پای کار آمده‌اند.

او ادامه داد: استاندار مازندران با وزارت کشور و نهاد‌های مربوطه در تهران هماهنگ کرده است تا از همه ظرفیت‌های شهر‌های اطراف برای مهار آتش استفاده شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران