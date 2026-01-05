باشگاه خبرنگاران جوان - سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک، تحت مالکیت شرکت اسپیسایکس، در بحرانهای بینالمللی بیش از آنکه یک ابزار ارتباطی ساده باشد، نقش ستون فقرات اطلاعاتی و ابزار استراتژیک قدرتهای بزرگ را ایفا کرده است.
در سالهای اخیر، شرکت اسپیسایکس متعلق به ایلان ماسک و سرویس اینترنت ماهوارهای آن استارلینک نه فقط یک پروژه فناوری جهانی، بلکه یک ابزار استراتژیک در بحرانهای بینالمللی بوده است.هرکجا آمریکا به شکلی از دخالت یا تجاوز نظامی، سیاسی یا حمایتی وارد میشود، استارلینک به عنوان ابزاری کلیدی از سوی اسپیسایکس و ایلان ماسک وارد میدان میشود تا ارتباطات را تضمین و اطلاعات را کنترل کند و زمینه را برای تغییرات مورد نظر واشنگتن فراهم سازد. این الگو در موارد متعددی مانند اوکراین و ایران قابل مشاهده است، جایی که آمریکا استارلینک را فعال کرده تا اهداف ژئوپلیتیکی خود را پیش ببرد.
ونزوئلا: تازهترین نمونه پس از عملیات آمریکا
پس از تجاوز آمریکا که منجر به دستگیری مادورو و انتقال او به ایالات متحده شد، استارلینک بلافاصله سرویس رایگان خود را فعال کرد. استارلینک اعلام کرد این دسترسی رایگان تا ۳ فوریه برای مردم ونزوئلا فعال است اما جزئیاتی درباره دامنه پوشش، تعداد کاربران مشمول و هماهنگی این خدمات با نهادهای محلی منتشر نشده است. منتقدان این را بخشی از استراتژی آمریکا برای کنترل منابع نفتی ونزوئلا (با ارزش تخمینی ۱۷ تریلیون دلار) میدانند، جایی که استارلینک نه تنها ارتباطات را بازسازی میکند، بلکه امکان نظارت و توزیع اطلاعات را برای نیروهای حامی غرب فراهم میسازد.
نقش حیاتی استارلینک در جنگ اوکراین
در جنگ روسیه و اوکراین، آمریکا بیش از ۶۶ میلیارد دلار کمک نظامی ارائه کرده که حدود ۴۰ درصد کل کمکهای جهانی است، از جمله تسلیحات، مهمات و اطلاعات جاسوسی. استارلینک در این میان نقش کلیدی ایفا کرده: از سال ۲۰۲۲، هزاران ترمینال استارلینک به اوکراین ارسال شد تا ارتباطات نظامی را در برابر روسیه حفظ کند، از جمله برای فرماندهی عملیات، هدفگیری سلاحها و ارتباطات میدانی.گزارشها میگویند که اوکراین از شبکه اینترنت ماهوارهای استارلینک برای کنترل و هدایت پهپادها در میدان نبرد استفاده کرده است.
این شبکه به نیروهای اوکراینی امکان میدهد تا ویدیوهای زنده، دادههای شناسایی و دستورها را بین پهپادها و فرماندهی منتقل کنند؛ مهمترین کاربرد آن همین پشتیبانی از عملیات پهپادی و اطلاعات رزمی بوده است. طبق یک تحلیل در فارنپالسی، استارلینک به اوکراین کمک کرده تا دادههای پهپادها را بهصورت بیوقفه منتقل کند، بنابراین این سرویس اهمیت عملیاتی در عملیات ضد روسیه دارد. وزارت دفاع آمریکا قراردادی با اسپیسایکس امضا کرده تا هزینههای استارلینک در اوکراین را پوشش دهد و اخیراً ۳۲۹ میلیون دلار دیگر برای حمایت از پاتریوت و استارلینک تصویب شد. این در حالی است که آمریکا جنگ را به عنوان مقابله با تجاوز روسیه توجیه میکند، اما منتقدان آن را دخالت مستقیم در یک درگیری منطقهای میدانند که منافع ناتو و غرب را پیش میبرد.
گرچه برخی اظهارات رسمی شرکت اسپیس ایکس سعی در کمرنگ نشان دادن نقش نظامی مستقیم دارند، گزارشهای رسانهای معتبر و تحلیلهای جنگ نشان دادهاند که ارتباط با پهپادها و مدیریت دادههای رزمی یکی از کاربردهای عملی استارلینک در اوکراین بوده است. این کاربرد به نیروهای اوکراینی کمک کرده تا اطلاعات شناسایی و ویدیوهای زنده پهپادها را انتقال دهند.استارلینک در دیگر بحرانهای مرتبط با متحدان آمریکا نیز فعال شده یا در اختیار نیروهای آنها قرار گرفته است، از جمله در تلاش برای دسترسی ارتش رژیم صهیونیستی به اینترنت ماهوارهای پس از حادثه ۷ اکتبر ۲۰۲۳. در این مورد دسترسی ارتش رژیم صهیونیستی به اینترنت ماهوارهای استارلینک به سرعت برقرار شد و این سرویس امکان ارتباطات سریع و پایدار را برای نیروهای دفاعی این رژیم فراهم کرد.
دخالت آمریکا در اغتشاشات ایران و فعالسازی استارلینک
در سالهای اخیر و همزمان با افزایش فشارها علیه ایران، موضوع اینترنت و کنترل جریان اطلاعات به یکی از محورهای اصلی تقابل تبدیل شده است. در مقاطع مختلف، بهویژه در زمان بروز ناآرامیها نام استارلینک بهعنوان یک ابزار ارتباطی جایگزین مطرح شده است.ایلان ماسک، مالک اسپیسایکس، بارها بهصورت علنی از فعال بودن یا امکان فعالسازی سرویس استارلینک برای ایران خبر داده و اعلام کرده که استارلینک فعال است.حدود 3 سال قبل در جریان اغتشاشات ایران، ایلان ماسک وعده داده بود که استارلینک را فعال خواهد کرد و حتی گفته شد نزدیک به ۱۰۰ ترمینال در آن دوره فعال شده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که واردات و استفاده از تجهیزات استارلینک در ایران غیرقانونی است، اما گزارشهای متعدد از ورود و استفاده گسترده از این تجهیزات بهصورت غیررسمی حکایت دارد.منتقدان معتقدند آنچه در ظاهر بهعنوان کمک به دسترسی آزاد به اینترنت معرفی میشود، در عمل بخشی از راهبرد فشار و مداخله غیرمستقیم آمریکا در امور داخلی ایران است.
استارلینک در این چارچوب، نه صرفاً یک فناوری ارتباطی، بلکه ابزاری برای دور زدن حاکمیت ارتباطی کشورها، هدایت جریان اطلاعات و تقویت جنگ شناختی محسوب میشود.تجربه ایران نشان میدهد که فناوریهای نوین ارتباطی، بهویژه زمانی که در اختیار شرکتهای همسو با سیاستهای آمریکا قرار دارند، میتوانند به ابزار نفوذ نرم تبدیل شوند؛ ابزاری که بدون حضور نظامی مستقیم، امکان پیاده کردن سیاستهای مدنظر را فراهم میکند.
منبع: فارس