باشگاه خبرنگاران جوان - سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، تحت مالکیت شرکت اسپیس‌ایکس، در بحران‌های بین‌المللی بیش از آنکه یک ابزار ارتباطی ساده باشد، نقش ستون فقرات اطلاعاتی و ابزار استراتژیک قدرت‌های بزرگ را ایفا کرده است.

در سال‌های اخیر، شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک و سرویس اینترنت ماهواره‌ای آن استارلینک نه فقط یک پروژه فناوری جهانی، بلکه یک ابزار استراتژیک در بحران‌های بین‌المللی بوده است. هرکجا آمریکا به شکلی از دخالت یا تجاوز نظامی، سیاسی یا حمایتی وارد می‌شود، استارلینک به عنوان ابزاری کلیدی از سوی اسپیس‌ایکس و ایلان ماسک وارد میدان می‌شود تا ارتباطات را تضمین و اطلاعات را کنترل کند و زمینه را برای تغییرات مورد نظر واشنگتن فراهم سازد. این الگو در موارد متعددی مانند اوکراین و ایران قابل مشاهده است، جایی که آمریکا استارلینک را فعال کرده تا اهداف ژئوپلیتیکی خود را پیش ببرد.

ونزوئلا: تازه‌ترین نمونه پس از عملیات آمریکا