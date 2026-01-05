باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، گفت که آماده است برای دفاع از کشورش به اسلحه متوسل شود و اطمینان داد که کلمبیایی‌ها در صورتی که ایالات متحده اقدام به دستگیری او کند - همانطور که در مورد رهبر ونزوئلا، نیکلاس مادورو انجام داد - پشت او خواهند ایستاد.

پترو در شبکه ایکس نوشت: «اگرچه من هرگز سرباز نبودم، اما جنگ و جنگ چریکی را می‌شناسم. من پس از توافق صلح ۱۹۸۹ سوگند یاد کردم که دیگر اسلحه به دست نگیرم، اما به خاطر میهن دوباره سلاحی را که دوست ندارم، برخواهم گرفت.» پترو در جوانی عضو گروه چریکی چپ‌گرای جنبش ۱۹ آوریل (M-۱۹) بود.

پترو همچنین اطمینان داد که مردم کلمبیا از او حمایت خواهند کرد. این رهبر کلمبیایی گفت: «اگر رئیس‌جمهوری را که بخش قابل توجهی از مردمم دوست دارد و احترام می‌گذارد، بازداشت کنند، پلنگ خلق را آزاد خواهند کرد.»

او افزود که دستور اخراج چندین سرهنگ از سرویس اطلاعاتی پلیس را به دلیل «ارائه اطلاعات نادرست مضر برای دولت» صادر کرده است. پترو گفت: «امیدوارم [مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا]این جعل‌سازی‌ها را باور نکند.»

پیش از این، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، امکان انجام عملیات نظامی در کلمبیا را رد نکرده بود.

منبع: تاس