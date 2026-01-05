باشگاه خبرنگاران جوان - تحقیقات جدید نشان میدهد که برخی اپلیکیشنهای محبوب موبایل، حتی وقتی در پسزمینه باز نیستند، باتری گوشی را بهطور قابل توجهی تخلیه میکنند.
به نقل از فونآرنا، تحقیقات تازه نشان میدهد برخی از اپلیکیشنهای محبوب موبایل به شکل خاموش و مستمر در پسزمینه گوشی فعال بوده و مصرف باتری را به شدت افزایش میدهند. این اپها حتی وقتی شما آنها را باز نکردهاید، میتوانند انرژی باتری را تا حد قابل توجهی تخلیه کنند و تجربه کاربری را تحت تاثیر قرار دهند.شرکت تحلیل دادههای موبایل الویت در آخرین گزارش خود با بررسی مصرف باتری، پردازش پسزمینه و داده، ۱۰ اپلیکیشن پرمصرف را شناسایی کرده است. این اپها شامل برنامههای پخش ویدیو، شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای چت هستند و با فعالیت مستمر در پسزمینه، مصرف انرژی باتری را به میزان چشمگیری افزایش میدهند.
برخی از پرمصرفترین اپلیکیشنها عبارتند از:
• پخش ویدیو و پردازش پسزمینه Netflix
• مصرف بالا حتی در حالت پسزمینه YouTube
• شبکههای اجتماعی با فعالیت دائم تیکتاک، اینستاگرام، اسنپچت و تردز
• پردازش و پخش محتوا حتی وقتی باز نیستند اسپاتیفای و چتجیپیتیبراساس دادهها، استفاده مداوم و فعالیت پسزمینه این اپها میتواند طول عمر باتری را کاهش داده و نیاز به شارژ مکرر ایجاد کند.
راهکارهای کاهش مصرف
• غیرفعال کردن بهروزرسانی پسزمینه برای اپهای غیرضروری
• کاهش روشنایی صفحه و فعال کردن حالت ذخیره باتری
• بررسی میزان مصرف باتری در تنظیمات و حذف اپهای پرمصرف
• بهروزرسانی منظم اپها و سیستم عامل برای بهینهسازی مصرفاین اقدامات میتواند عمری طولانیتر برای باتری گوشی شما به همراه داشته باشد و تجربه کاربری را بهبود دهد.
منبع: فارس