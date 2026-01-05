به نقل از فون‌آرنا، تحقیقات تازه نشان می‌دهد برخی از اپلیکیشن‌های محبوب موبایل به شکل خاموش و مستمر در پس‌زمینه گوشی فعال بوده و مصرف باتری را به شدت افزایش می‌دهند. این اپ‌ها حتی وقتی شما آن‌ها را باز نکرده‌اید، می‌توانند انرژی باتری را تا حد قابل توجهی تخلیه کنند و تجربه کاربری را تحت تاثیر قرار دهند.

شرکت تحلیل داده‌های موبایل الویت در آخرین گزارش خود با بررسی مصرف باتری، پردازش پس‌زمینه و داده، ۱۰ اپلیکیشن پرمصرف را شناسایی کرده است. این اپ‌ها شامل برنامه‌های پخش ویدیو، شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های چت هستند و با فعالیت مستمر در پس‌زمینه، مصرف انرژی باتری را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهند.