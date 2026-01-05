باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباس‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از توزیع ۱۰ تن روغن خوراکی در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تأمین کالای اساسی و حمایت از خانوار‌ها انجام شده است.

او افزود: این محموله با هدف تأمین کالای اساسی و دسترسی آسان خانوار‌ها به روغن خوراکی با قیمت مناسب، به صورت تنظیم‌بازاری در نقاط مختلف میاندورود توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با تأکید بر نقش اینگونه اقدامات در حفظ تعادل بازار، گفت: توزیع تنظیم‌شده روغن خوراکی، گامی مؤثر در جهت کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و حمایت مستقیم از معیشت مردم است.

او افزود: نظارت مستمر بر فرآیند توزیع و قیمت‌گذاری این کالا ادامه دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم تأمین و توزیع سایر کالا‌های اساسی نیز در دست اجراست.