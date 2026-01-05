در مراسمی که عصر یکشنبه به‌منظور استقبال از دانشجویان تازه‌آزادشده از زندان برگزار شد، خاخام برلین اظهارات تندی علیه ارتش و دولت اسرائیل مطرح کرد و گفت: «آن‌ها دشمن ما هستند و دست کمی از هیتلر ندارند.»

در این مراسم، رهبران احزاب حریدی «شاس» و «دگل‌هتوراه» ــ که از احزاب حاضر در ائتلاف دولت هستند ــ حضور داشتند. دیگر سخنرانان این مراسم نیز به‌شدت از ارتش انتقاد کردند. خاخام موشه هیرش، درخواست برای پیوستن به ارتش را «بی‌پروا و گستاخانه» توصیف کرد و خاخام لاندو هشدار داد که ادامه بازداشت‌ها می‌تواند «پیامدهای شدیدی» در پی داشته باشد.