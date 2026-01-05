باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با تشدید کشمکشها بر سر قانون خدمت سربازی، رهبران مذهبی اسرائیل رژیم صهیونیستی را با نازیها مقایسه کردند.
در مراسمی که عصر یکشنبه بهمنظور استقبال از دانشجویان تازهآزادشده از زندان برگزار شد، خاخام برلین اظهارات تندی علیه ارتش و دولت اسرائیل مطرح کرد و گفت: «آنها دشمن ما هستند و دست کمی از هیتلر ندارند.»در این مراسم، رهبران احزاب حریدی «شاس» و «دگلهتوراه» ــ که از احزاب حاضر در ائتلاف دولت هستند ــ حضور داشتند. دیگر سخنرانان این مراسم نیز بهشدت از ارتش انتقاد کردند. خاخام موشه هیرش، درخواست برای پیوستن به ارتش را «بیپروا و گستاخانه» توصیف کرد و خاخام لاندو هشدار داد که ادامه بازداشتها میتواند «پیامدهای شدیدی» در پی داشته باشد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که موضوع قانون خدمت سربازی به یکی از چالشهای اصلی میان احزاب مذهبی و دولت تبدیل شده است. ساعاتی پیش از این مراسم، سخنگوی حزب شاس در گفتوگو با رادیو «کولبراما» اعلام کرده بود که این حزب «بدون تصویب قانون خدمت سربازی، به بودجه دولت رأی نخواهد داد.»همچنین گزارش شده است که موشه گافنی، رهبر حزب «دگلهتوراه»، به اطرافیان نخستوزیر هشدار داده است که در صورت عدم تصویب قانون معافیت حریدیها تا اواسط ژانویه، فراکسیون اتحاد یهودیت توراتی از حمایت از بودجه در رأیگیری خودداری خواهد کرد؛ موضوعی که بهگفته ناظران میتواند به انحلال کنست منجر شود.از سوی دیگر، شماری از رسانههای مخالف دولت این اظهارات را «نمایشی سیاسی» توصیف کرده و معتقدند طرح چنین مواضعی با هدف فشار بر روند تصویب قانون صورت گرفته است.
اختلافات اصلی بر سر قانون خدمت سربازی اجباری در سرزمینهای اشغالی، ریشه در معافیت تاریخی جامعه حریدی (یهودیان فوقارتدوکس) از خدمت نظامی دارد؛ معافیتی که از زمان تأسیس اسرائیل برای دانشجویان مطالعات تورات لحاظ شده است. با ادامه جنگهای طولانی، ارتش رژیم با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شده است. همزمان، با رشد سریع جمعیت یهودیان حریدی که حدود ۱۴ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل میدهند، اختلافات داخلی در جامعه اسرائیل بر سر مسئله سربازی حریدیها تشدید شده است.
دادگاه عالی اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۴ به طور قاطع معافیت گسترده حریدیها از سربازی را غیرقانونی اعلام کرد و دولت را موظف به آغاز خدمت سربازی دانشجویان یشیوا نمود. با این حال، اجرای این حکم با مقاومت مواجه شده و تاکنون تنها تعداد محدودی حریدی به سربازی اعزام شدهاند. احزاب حریدی حاضر در ائتلاف حاکم برای حفظ معافیتهای گسترده فشار میآورند و دولت نتانیاهو را تهدید به خروج از ائتلاف و فروپاشی دولت میکنند.
