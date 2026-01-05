باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، روز دوشنبه پس از دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در اولین سفر به پکن از زمان تصدی این سمت در ماه ژوئن، گفت که می‌خواهد «مرحله جدیدی» را برای روابط با چین آغاز کند.

لی گفت: «این اجلاس فرصت مهمی برای تبدیل سال ۲۰۲۶ به اولین سال احیای کامل روابط کره و چین خواهد بود. من معتقدم که تلاش‌ها برای توسعه همکاری و مشارکت استراتژیک بین دو کشور به یک روند برگشت‌ناپذیر در این دوران ادامه خواهد یافت.»

این دومین دیدار لی با شی در تنها دو ماه بود، که نشانه‌ای از علاقه شدید پکن به تقویت همکاری اقتصادی و گردشگری با سئول است، زیرا روابط چین با دیگر اقتصاد بزرگ شمال شرقی آسیا، ژاپن، به دلیل اختلاف بر سر سیاست در قبال تایوان، به پایین‌ترین نقطه خود در سال‌های اخیر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، شی جینپینگ به لی گفت: «بیش از ۸۰ سال پیش، چین و کره جنوبی فداکاری‌های ملی عظیمی انجام دادند و در برابر نظامی‌گری ژاپن پیروز شدند.» شی جینپینگ افزود: «این دو کشور باید از صلح و ثبات در شمال شرقی آسیا محافظت کنند.»

شی جینپینگ با اشاره به «وضعیت بین‌المللی به طور فزاینده‌ای آشفته و پیچیده»، گفت که چین و کره جنوبی باید «انتخاب‌های استراتژیک صحیحی» انجام دهند.

سئوک بیونگ هون، استاد دانشگاه او‌ها وومنز در سئول، گفت: «اظهارات شی نشان می‌دهد که چین می‌خواهد سئول به جای واشنگتن در روابط تنگه تایوان، در کنار پکن باشد و به موضع پکن در مورد توقیف نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا توسط ایالات متحده، احترام بگذارد.»

توافقنامه‌های همکاری امضا شد، چشم به توسعه اقتصادی دوخته شده است. به گفته پخش‌کنندگان کره جنوبی و چینی، دو کشور ۱۵ توافق‌نامه در این اجلاس امضا کردند، از جمله اسنادی در مورد فناوری، مالکیت معنوی و همکاری حمل و نقل.

لی، که در انتخابات زودهنگام در ماه ژوئن انتخاب شد، قول داده است که روابط خود را با ایالات متحده بدون ایجاد خصومت با چین تقویت کند، در حالی که به دنبال کاهش تنش‌ها با کره شمالی است.

پکن، به نوبه خود، از زمان قطع روابط با ژاپن، که نخست وزیر آن سانای تاکایچی در ماه نوامبر پیشنهاد داد که اگر پکن به تایوان حمله کند، توکیو ممکن است اقدام نظامی کند، به دنبال روابط قوی‌تر با سئول بوده است.

شی جین پینگ در دیدار خود با لی گفت: چین و کره جنوبی باید به منافع اصلی و نگرانی‌های اصلی یکدیگر توجه کنند و بر حل صحیح اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و مشورت اصرار ورزند.

وزارت تجارت کره جنوبی اعلام کرد که شرکت‌های چینی و کره جنوبی ۹ توافقنامه همکاری امضا کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به علی‌بابا اینترنشنال، لنوو (۰۹۹۲.HK) و شینسگائه، خرده‌فروش کره جنوبی (۰۰۴۱۷۰.KS) اشاره کرد که توافقنامه‌های جدیدی را در بین شرکت‌هایی که این قرارداد‌ها را امضا کرده‌اند، باز می‌کنند. لی روز یکشنبه به همراه هیئتی متشکل از بیش از ۲۰۰ نفر از رهبران تجاری کره جنوبی از جمله جی وای. لی، رئیس سامسونگ الکترونیکس (۰۰۵۹۳۰.KS)، چی تائه-وون، رئیس گروه SK (۰۳۴۷۳۰.KS)، و ایوسون چانگ، رئیس اجرایی گروه هیوندای موتور (۰۰۵۳۸۰.KS)، برای سفر چهار روزه خود وارد کره جنوبی شد.

لی گفت کره جنوبی و چین باید همکاری اقتصادی خود را در زمینه هوش مصنوعی گسترش دهند و همچنین می‌توانند در کالا‌های مصرفی مانند کالا‌های خانگی، لوازم آرایشی، محصولات غذایی و محتوای فرهنگی مانند فیلم، موسیقی، بازی و ورزش همکاری کنند.

با این حال، کانگ هون-سیک، رئیس دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، روز دوشنبه در یک مصاحبه رادیویی گفت که بعید است پکن به این زودی‌ها ممنوعیت غیررسمی فرهنگ کره را لغو کند.

شبکه تلویزیونی دولتی CCTV چین اعلام کرد که انتظار می‌رود چین و کره جنوبی در طول سفر لی در مورد موضوعاتی مانند سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین، اقتصاد دیجیتال و تبادلات فرهنگی بحث کنند.

منبع: رویترز