باشگاه خبرنگاران جوان - عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کیفیت و کمیت خواب، دو عامل اصلی تعیین‌کننده میزان هوشیاری فرد هستند، ابراز کرد: شب‌بیداری برای مطالعه با برهم‌زدن ساعت بیولوژیک بدن، توان یادگیری و بیداری صبحگاهی دانشجویان را کاهش می‌دهد.

او ادامه داد: این روزها روزهای برگزاری امتحانات دانشجویان است و هزاران داشنجو در رشته های مختلف برای ارزیابی علمی آموخته های سه ماهه اخیر خود وارد میدان امتحانات می شوند. بسیاری از دانشجویان برای کسب آمادگی در آزمونهای پایان ترم تاپاسی از شب مشغول مطالعه و مرور کتابها و جزوات دروس خود می شوند و همین شب بیداری ها تاثیر منفی در توان یادگیری و به خاطر سپاری مطالب درسی به همراه دارد.