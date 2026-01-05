عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی گفت: شب‌بیداری با برهم‌زدن ساعت بدن، یادگیری و هوشیاری صبحگاهی دانشجویان را کم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کیفیت و کمیت خواب، دو عامل اصلی تعیین‌کننده میزان هوشیاری فرد هستند، ابراز کرد: شب‌بیداری برای مطالعه با برهم‌زدن ساعت بیولوژیک بدن، توان یادگیری و بیداری صبحگاهی دانشجویان را کاهش می‌دهد.
 
 
او ادامه داد: این روزها روزهای برگزاری امتحانات دانشجویان است و هزاران داشنجو در رشته های مختلف برای ارزیابی علمی آموخته های سه ماهه اخیر خود وارد میدان امتحانات می شوند.بسیاری از دانشجویان برای کسب آمادگی در آزمونهای پایان ترم تاپاسی از شب مشغول مطالعه و مرور کتابها و جزوات دروس خود می شوند و همین شب بیداری ها تاثیر منفی در توان یادگیری و به خاطر سپاری مطالب درسی به همراه دارد.
 
وی اظهار داشت: خواب شبانه و ریتم طبیعی و بیولوژیک بدن در طول شب و استراحت مغز در طول ۸ ساعت استراحت عامل بسیار مهمی در ساماندهی و پردازش اطلاعت مختلف در مغز می شود و همین استراحت چند ساعته باعث شارژ مغز می‌شود و با دریافت انرژی حاصل از صرف صبحانه سبب به یادآوری مطالب آموخته شده و باز گویی مطالب در ذهن و نوشتن آن در برگه امتحانی به سهولت انجام می گیرد.اما مغز بیدار مانده و خسته به ویژه در شب که زمان طبیعی استراحت بدن از جمله مغز است قدرت باز گویی اطلاعت کسب شده را ندارد.
 
لیلا امامی، عضو هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیگفت: خواب کافی در ایام امتحانات با تقویت حافظه و تمرکز، نقش مهمی در بهبود یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد.
 
وی ادامه داد: کم‌خوابی در فصل امتحانات از عوامل پنهان افت نمرات، کاهش هوشیاری روزانه و خواب‌آلودگی در کلاس‌های درس است.
 
عضو هیات علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کیفیت و کمیت خواب، دو عامل اصلی تعیین‌کننده میزان هوشیاری فرد و موفقیت تحصیلی در طول روز هستند، ابراز کرد: شب‌بیداری برای مطالعه با برهم‌زدن ساعت بیولوژیک بدن، توان یادگیری و بیداری صبحگاهی دانشجویان را کاهش می‌دهد.امامی متذکر شد: خواب یک فرآیند فعال مغزی است که در تثبیت مطالب درسی و انتقال اطلاعات به حافظه بلندمدت نقش کلیدی دارد.
 
وی تاکید کرد: رعایت بهداشت خواب در کنار مطالعه منظم، راهکاری مؤثر برای کاهش استرس امتحانات و بهبود نتایج تحصیلی است.
 
منبع: فارس
برچسب ها: شب بیداری ، مطالعه و کتابخوانی ، امتحان دادن
