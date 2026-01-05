باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در اولین جلسه دادگاه خود در منهتن روز دوشنبه در برابر اتهامات واهی و دروغین مواد مخدر و سلاح اعلام بی‌گناهی کرد. همسرش، بانوی اول سیلیا فلورس، نیز در جریان قرائت اتهامات اعلام بی‌گناهی کرد.

مادورو هنگام حضور در برابر قاضی فدرال نیویورک، آلوین هلراشتاین، به زبان اسپانیایی گفت: «من بی‌گناهم. من یک مرد شریف هستم. من هنوز رئیس‌جمهور ونزوئلا هستم. خودم را یک اسیر جنگی می‌دانم. من در خانه‌ام در کاراکاس دستگیر شدم.»

هر دو قبلاً در ایالات متحده به اتهام توطئه تروریسم مواد مخدر، توطئه واردات کوکائین و جرایم مربوط به سلاح متهم شده بودند.

دادگاه آمریکا با دیدار مقامات کنسولی ونزوئلا با مادورو موافقت کرد.

وکیل مادورو که وکیل جولیان آسانژ نیز بود در دادگاه اظهار داشت که در حال حاضر درخواست وثیقه برای موکلش را ندارد.

لازم به ذکر است که تیم وکلای مدافع مادورو به دادگاه اطلاع داده‌اند که بعداً برای رئیس جمهور ونزوئلا درخواست وثیقه خواهند کرد.

منبع: رویترز