شهروندخبرنگار ما به مناسبت ولادت امام علی (ع) تصاویری از برگزاری سیزدهمین جشن آب در مدارس شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین جشن آب همزمان با ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر با عنوان هفدهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه آب با برگزاری بازی جذاب و مفرح " آب پله" با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با راهکار‌های صحیح صرفه جویی در مصرف آب، همراه با اجرای شعر خوانی، طرح سئوال و بازی تیمی در مقطع ابتدایی دخترانه با حضور ١٩۰ دانش آموز و معلم برگزار گردید. در این جشن، معلمان ضمن قدرانی از ابتکار آبفا نیشابور در راستای ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب از طریق بازی گروهی، به نقش ویژه مادران در آگاه سازی و نقش کلیدی آب در خانه به دانش آموزان تاکید کردند. در پایان بازی به دانش آموزان بسته‌های فرهنگی، آموزشی با موضوع نخستین" واژه آب" و کارت حامی آب اهدا شد.
گفتنی است این جشنواره به همت شرکت آب وفاضلاب این شهرستان با همکاری اداره آموزش و پرورش با هدف ترویج و نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب در مدارس برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برگزاری سیزدهمین جشن آب در مدارس نیشابور به مناسبت ولادت امام (ع) + عکس

