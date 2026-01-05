رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: کلاس‌های درس فردا در بستر شاد و به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه -کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی‌ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ذر همه مقاطع تحصیلی در استان تهران به استثنای شهرستان‌های رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس برای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه خبر داد.

در همین راستا حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد و لغو نخواهد شد. در خصوص امتحانات داخلی نیز تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است. در صورتی که به دلیل شرایط خاص، امتحان داخلی در زمان مقرر برگزار نشود، معمولاً به عنوان آخرین امتحان و در زمانی که با دانش‌آموزان هماهنگ می‌شود، برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: به طور معمول، شورای مدرسه پس از بررسی شرایط، مصوبه لازم را صادر کرده و زمان برگزاری امتحانات داخلی را تعیین می‌کند. با این حال، اختیار نهایی در این زمینه با مدرسه و شورای مدرسه است.

صادقی ادامه داد: کلاس‌های درس فردا در بستر شاد و به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

برچسب ها: امتحانات نهایی ، آلودگی هوا
خبرهای مرتبط
فشار امتحان‌ها و اضطراب؛ دشمن خاموش موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان
برگزاری امتحانات نهایی قطعی است/ تصمیم‌گیری درباره امتحانات داخلی با شورای مدارس
تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در کنکور ۱۴۰۵
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه دانشگاه آزاد پیرامون تغییر زمان‌بندی امتحانات
امتحانات نهایی فردا برگزار می‌شود
کلاس‌های درس دانشگاه علمی کاربردی غیرحضوری شد
نوروبیون داروی عمومی نیست/ هشدار درباره تزریق خودسرانه ویتامین‌ها
ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد
هشدار سازمان غذا و دارو درباره داروی تقلبی پیوند عضو
راه‌اندازی سامانه ارجاع نماد/ امکان شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی
اهمیت بهداشت خواب دانشجویان در ایام امتحانات
سردار سلیمانی اسطوره‌ای ماندگار و تراز انسان مؤمن و انقلابی است
هشدار علمی: برخی از دارو‌های رایج دیابت ممکن است بیماری را بدتر کنند
آخرین اخبار
دستور وزیر بهداشت برای پیگیری موضوع بیمارستان ایلام 
وضعیت امتحانات پایان ترم دانشجویان تعیین تکلیف شد
آیا دانشمندان می‌توانند حیات فرازمینی را بدون دانستن شکل ظاهری آن تشخیص دهند؟
ایجاد ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۱۶۷۷ پست سازمانی جدید در اورژانس تهران
مزایای ساعت هوشمند برای مطالعه و یادگیری
فضاپیمای چینی هنگام فرود بر روی ماه چه خواهد کرد؟
امتحانات نهایی فردا برگزار می‌شود
چرا بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته کلیه مشکلات گوارشی جدی را تجربه می‌کنند؟
هشدار علمی: برخی از دارو‌های رایج دیابت ممکن است بیماری را بدتر کنند
هشدار سازمان غذا و دارو درباره داروی تقلبی پیوند عضو
نوروبیون داروی عمومی نیست/ هشدار درباره تزریق خودسرانه ویتامین‌ها
اطلاعیه دانشگاه آزاد پیرامون تغییر زمان‌بندی امتحانات
ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان آغاز شد
سردار سلیمانی اسطوره‌ای ماندگار و تراز انسان مؤمن و انقلابی است
راه‌اندازی سامانه ارجاع نماد/ امکان شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی
اهمیت بهداشت خواب دانشجویان در ایام امتحانات
کلاس‌های درس دانشگاه علمی کاربردی غیرحضوری شد
مشتری در مقابله قرار می‌گیرد/ بهترین زمانِ رصد بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی
شرکت ۵۶۰ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف