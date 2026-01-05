باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه -کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی‌ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ذر همه مقاطع تحصیلی در استان تهران به استثنای شهرستان‌های رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس برای سه شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه خبر داد.

در همین راستا حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: امتحانات نهایی طبق برنامه برگزار خواهد شد و لغو نخواهد شد. در خصوص امتحانات داخلی نیز تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مدرسه و شورای مدرسه است. در صورتی که به دلیل شرایط خاص، امتحان داخلی در زمان مقرر برگزار نشود، معمولاً به عنوان آخرین امتحان و در زمانی که با دانش‌آموزان هماهنگ می‌شود، برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: به طور معمول، شورای مدرسه پس از بررسی شرایط، مصوبه لازم را صادر کرده و زمان برگزاری امتحانات داخلی را تعیین می‌کند. با این حال، اختیار نهایی در این زمینه با مدرسه و شورای مدرسه است.

صادقی ادامه داد: کلاس‌های درس فردا در بستر شاد و به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.