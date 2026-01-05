معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی از ارائه خدمت به حدود ۳۳ هزار مددجو در مراکز مثبت زندگی این نهاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - یلدا میرحیدر قارسی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در حال حاضر ۹۸ مرکز مثبت زندگی با هدف دسترسی آسان مددجویان به خدمات حمایتی در سطح محلات و مناطق استان فعال است که ۳۳هزار و ۶۸۱ مددجو از خدمات آنها بهره مندند.

وی با بیان اینکه مراکز مثبت زندگی بازوی اجرایی سازمان بهزیستی هستند افزود: تشکیل و بروز رسانی پرونده های مددکاری ,شناسایی نیازهای مددجویان، شناسایی مددجویان ارجاع آنها به بهزیستی,ارائه خدمات مددکاری، مشاوره، حمایتی و توانمندسازی(اشتغال _مسکن و ....) و تسهیل دسترسی به خدمات بهزیستی بدون مراجعه مستقیم به ادارات از وظایف این مراکز است که در راستای حصول به این اهداف فعالیت می کنند.

معاون مشارکتهای مردمی ، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی  اداره کل بهزیستی استان  تصریح کرد:از ابتدای امسال ، مراکز مثبت زندگی طرحهای غربالگری سلامت زنان، طرح اضطراب، طرح فرزندان بازمانده از تحصیل و طرح سلام و ...... را در محدوده های شهری و روستایی اجرا می‌کنند.

قارسی افزود:مراکز مثبت زندگی با شناسایی نیازهای مددجویان، پل ارتباطی بین مددجو با بهزیستی، خیرین، دستگاه‌های مربوط با نیاز مددجو محسوب می شود.

به گفته معاون مشارکت‌های مردمی ، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی ۲۵۸ هزار و ۹۴۷ مددجو در استان از خدمات حمایتی بهزیستی بهره مند هستند که از این تعداد ۶۵هزار و ۱۰۴ نفر را معلولان و توانخواهان شامل می شوند.

بهره مندی بیش از ۳۳ هزار مددجوی بهزیستی آذربایجان غربی از خدمات مراکز مثبت زندگی
