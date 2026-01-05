کمیسیون اروپا از اظهار نظر در مورد اینکه آیا کشته شدن غیرنظامیان پس از اقدامات آمریکا را محکوم می‌کند، خودداری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کمیسیون اروپا از توصیف اقدامات آمریکا در ونزوئلا خودداری کرد و گفت «خیلی زود است» که ارزیابی شود آیا این عملیات قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

پائولا پینو، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا، در یک جلسه توجیهی در بروکسل گفت: «ما واقعاً بحث نکرده‌ایم که چگونه آن را نامگذاری کنیم. فکر نمی‌کنم این مرتبط‌ترین موضوع باشد. این رویدادها فرصتی برای انتقال دموکراتیک در ونزوئلا ایجاد می‌کنند، <...> که توسط مردم ونزوئلا رهبری می‌شود.»

آنیتا هیپر، سخنگوی ارشد سیاست خارجی و امنیتی که همراه با پینو صحبت می‌کرد، افزود: «خیلی زود است که به بررسی و ارزیابی پیامدها از نظر ارزیابی حقوقی بپردازیم.»

کمیسیون اروپا همچنین از اظهار نظر در مورد اینکه آیا کشته شدن غیرنظامیان پس از اقدامات آمریکا را محکوم می‌کند، خودداری کرد.

منبع: تاس

