کمیسیون اروپا از توصیف اقدامات آمریکا در ونزوئلا خودداری کرد و گفت «خیلی زود است» که ارزیابی شود آیا این عملیات قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
پائولا پینو، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا، در یک جلسه توجیهی در بروکسل گفت: «ما واقعاً بحث نکردهایم که چگونه آن را نامگذاری کنیم. فکر نمیکنم این مرتبطترین موضوع باشد. این رویدادها فرصتی برای انتقال دموکراتیک در ونزوئلا ایجاد میکنند، <...> که توسط مردم ونزوئلا رهبری میشود.»
آنیتا هیپر، سخنگوی ارشد سیاست خارجی و امنیتی که همراه با پینو صحبت میکرد، افزود: «خیلی زود است که به بررسی و ارزیابی پیامدها از نظر ارزیابی حقوقی بپردازیم.»
کمیسیون اروپا همچنین از اظهار نظر در مورد اینکه آیا کشته شدن غیرنظامیان پس از اقدامات آمریکا را محکوم میکند، خودداری کرد.
