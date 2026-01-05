باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با ابراز نگرانی از تلفات گسترده کلنیهای زنبور عسل در برخی شهرستانهای استان، مصرف نادرست حشرهکش فیپرونیل مایع ۵ درصد را عامل اصلی این بحران زیستمحیطی دانست و آن را زنگ خطری برای زنبورداری اعلام کرد.
او با اشاره به گزارشهای دریافتی از شهرستانهای رودسر، سیاهکل، املش و رضوانشهر گفت: در ۲ سال اخیر و پس از ممنوعیت استفاده از حشرهکش دیازینون، کشاورزان برای کنترل نسل دوم و سوم آفت کرم ساقهخوار برنج به استفاده از سم فیپرونیل ۵ درصد روی آوردهاند.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان افزود: این سم در فهرست سموم ثبت شده سازمان حفظ نباتات کشور قرار دارد، اما متأسفانه مصرف نادرست آن، به ویژه در مجاورت مناطق زنبورداری موجب تلفات قابل توجهی در کلنیهای زنبور عسل شده است.
محمدی تصریح کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد که تلفات زنبورها عمدتا در بازه زمانی خرداد تا مرداد، همزمان با دوره سمپاشی مزارع برنج رخ داده است. این در حالی است که فرمولاسیون گرانول ۰/۲ درصدی فیپرونیل که از سال ۱۳۷۷ برای کنترل نسل اول آفت مورد استفاده قرار میگیرد تاکنون مشکلی برای محیط زیست ایجاد نکرده است.
او همچنین نسبت به استفاده نادرست از این سم در باغهای مرکبات هشدار داد و گفت: متأسفانه برخی افراد از فرمولاسیون مایع این سم برای کنترل آفات مرکبات نیز استفاده کردهاند که همین موضوع موجب تلفات کلنیهای زنبور عسل در مناطق مرکباتخیز استان شده است.
رئیس جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر لزوم آگاهیبخشی به بهرهبرداران افزود: باغداران و کشاورزان در بازه زمانی سمپاشی میتوانند از کلاسهای آموزشی و اطلاعرسانی گستردهای که برای آنها برگزار میشود، بهرمند شوند.
به گفته محمدی، جابهجایی کندوها و رعایت اصول ایمنی میتواند از تکرار چنین خساراتی جلوگیری کرده و تعادل زیستمحیطی منطقه را حفظ کند.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان