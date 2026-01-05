شینبام رئیس جمهور مکزیک بار دیگر مداخله آمریکا در ونزوئلا را رد کرد 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کلودیا شینبام، رئیس‌جمهور مکزیک، روز دوشنبه بار دیگر بر مخالفت مکزیک با حمله واشنگتن به ونزوئلا و استرداد رئیس‌جمهور آن کشور تأکید کرد.

شینبام گفت: «ما قاطعانه مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها را رد می‌کنیم» و بیانیه قبلی خود را تکرار کرد.

این رهبر مکزیکی افزود که مکزیک یک کشور مستقل است و در زمینه قاچاق مواد مخدر و امنیت با آمریکا همکاری می‌کند.

بیانیه شینبام پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در پایان هفته مطرح شده که به اقدام نظامی در مکزیک برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر اشاره داشت.

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور مکزیک ، حمله به ونزوئلا
خبرهای مرتبط
ترامپ مواد مخدر را به عنوان سلاح کشتار جمعی طبقه‌بندی کرد
مکزیک از سازمان ملل خواست تا از «خونریزی» در ونزوئلا جلوگیری کند
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راز‌های کیفِ آرایشِ دونالد!
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
دسیسه ماراگولا: تهدیدات مشترک علیه صلح و ثبات ایران
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
آخرین اخبار
لفاظی نتانیاهو علیه برنامه موشکی ایران
مخالفت قاطع رئیس‌جمهور مکزیک با مداخله آمریکا در ونزوئلا
کمیسیون اروپا: زود است درباره اقدام آمریکا در ونزوئلا قضاوت کنیم
دیدار رئیس‌جمهور کره جنوبی با شی جینپینگ؛ «آغاز مرحله جدید» در روابط دو کشور
رئیس‌جمهور کلمبیا هشدار داد: در صورت تهدید آمریکا دوباره اسلحه برمی‌دارم
ترامپ طرح خود برای ونزوئلا را تشریح کرد: اول «قانون و نظم»، بعد انتخابات
نیویورک تایمز: ۸۰ نفر در حمله آمریکا به ونزوئلا کشته شدند 
مادورو در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد 
ربایش مادورو صدای اروپا را هم درآورد
فواد حسین رقیب آمیدی شد
پاسخ قاطع دانمارک و گرینلند به رویای الحاق ترامپ
نزار آمیدی؛ نامزد نهایی اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق
برلین در تاریکی و انجماد؛ خرابکاران برق شهر را قطع کردند
اتحاد پکن و اسلام‌آباد علیه تروریسم در افغانستان
تقابل پکن و واشنگتن بر سر مادورو
خط و نشان اتمی کیم جونگ اون برای آمریکا
حمایت زیرپوستی ژاپن از قلدری ترامپ
ترس کابینه و ارتش صهیونیستی از حملات پیش‌دستانه ایران
نه مقاومت عراق به خلع سلاح با وجود اشغالگری
ترامپ روی دست هیتلر و نتانیاهو زد
شکست مذاکرات دمشق با قسد
چین خطاب به آمریکا: شما پلیس جهان نیستید
چرا ترامپ پای قزاقستان و ازبکستان را به اجلاس گروه ۲۰ باز کرد؟
ترامپ با ربودن مادورو، زلنسکی را وارد میدان مین سیاسی کرد
سراب خروج ۲۰۲۶؛ آیا بغداد در تله «بازآرایی هوشمند» واشنگتن گرفتار شده است؟ 
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
دسیسه ماراگولا: تهدیدات مشترک علیه صلح و ثبات ایران
راز‌های کیفِ آرایشِ دونالد!
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
وزیر خارجه ونزوئلا: نقاب‌ها افتاده؛ آمریکا فقط به منابع ما چشم دارد