شینبام رئیس جمهور مکزیک بار دیگر مداخله آمریکا در ونزوئلا را رد کرد 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کلودیا شینبام، رئیسجمهور مکزیک، روز دوشنبه بار دیگر بر مخالفت مکزیک با حمله واشنگتن به ونزوئلا و استرداد رئیسجمهور آن کشور تأکید کرد.
شینبام گفت: «ما قاطعانه مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را رد میکنیم» و بیانیه قبلی خود را تکرار کرد.
این رهبر مکزیکی افزود که مکزیک یک کشور مستقل است و در زمینه قاچاق مواد مخدر و امنیت با آمریکا همکاری میکند.
بیانیه شینبام پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در پایان هفته مطرح شده که به اقدام نظامی در مکزیک برای مبارزه با کارتلهای مواد مخدر اشاره داشت.
منبع: رویترز