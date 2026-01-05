سه روز زمزمه‌های عارفانه با معبود در ایام‌البیض به پایان رسید ومعتکفین امشب با چشمانی اشکبار با اعتکاف وداع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ پس از سه روز توقف در آستان دلپذیر خدا، اعتکاف معتکفین گیلانی  با قلوبی سرشار از عشق به دوست پایان یافت، سه روز میهمان خانه امن الهی شدند و خلوت گزیدند، سه روز دل از دنیا بریده و دل به خانه دوست رساندند، در حریمش سکنی گزیدند و خود را از گرداب روزمرگی نجات دادند.


اعتکاف فرصتی بی نظیر برای بازنگری در زندگی، ایمان و ارتباطات معنوی انسان است.‌

امسال شاهد حضور پرشور نوجوانان و جوانان درمراسم معنوی اعتکاف بودیم.

دانش‌آموزان گیلانی با حضور در میعادگاه اعتکاف به دنبال پاسخ برای سوالات معنوی و دینی خود می گردند ، سوالاتی که در دل هر نوجوان وجود دارد.
اعتکاف، فرصتی بود تا در خلوت با خود، به این سوال‌ها پاسخ دهند و راه درست زندگی را در خلوت گاه عشق بیابند.

پایان زمزمه های عارفانه اعتکافمساجد و مصلی های گیلان در ایام البیض میزبان بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ معتکف بودند که ازاین مجموع معتکفین ۷ هزار و ۴۱۷ نفر نوجوان ، ۳ هزار و ۱۹۳ نفر برادران و ۵ هزار و ۱۷۸ نفر بانوان را تشکیل داده اند.

