رییس پلیس راهور تهران از اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رییس پلیس راهور تهران اعلام کرد: با اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ فردا و پس فردا (سه شنبه و چهارشنبه) و پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۶:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح اتوبوس و مینی بوس‌های درون شهری و خورو‌های امدادی، وسائط نقلیه انبوه بر و سرویس‌های مدارس دارای مجوز مستثنی هستند)، ضمنا کسانی که پیش‌تر نسبت به خرید طرح اقدام نموده‌اند به صورت روزانه، ماهیانه و سالانه مکلف به تبعیت از مصوبات کارگروه هستند.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: طبق این مصوبه تردد کلیه کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر به استثنای وسایل مربوط به حمل مواد غذایی، دارویی، سوخت، ناوگان حمل بتن که در سامانه پلیس ثبت نام کرده‌اند و با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ، اجازه تردد داشته و دارای معاینه فنی معتبر بوده و دودزا نباشند، ممنوع گردید. ضمناً تردد خودرو‌های برقی و هیبریدی در روز‌های مذکور مجاز می‌باشد.

منبع: پلیس راهور