باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم پالایش نفت بندرعباس عصر امروز در سالن فجر بندرعباس با نتیجه ۲ بر ۲ برابر مهمان خود تیم عرشیا شهر قدس به تساوی دست یافت.
محمد بنی اسدی؛ محمدحسین بازیار گلزنان تیم پالایش نفت در این دیدار بودند.
دیگر نماینده استان تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۳ بر ۲ برابر میزبان خود تیم گهر زمین سیرجان شکست خورد.
مهدی زاهدی - سعید ممبینی گلزنان تیم فولاد هرمزگان در این دیدار بود.
با ثبت این نتایج تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۲۵ امتیاز در رده دهم و تیم فولادهرمزگان باکسب ۳۰ امتیاز هفتم جدول رده بندی قرار گرفتند.
لیگ برتر فوتسال با شرکت ۱۴ تیم درحال برگزاری است.