نخست‌وزیر اسرائیل، بار دیگر با ادعای واهی علیه برنامه موشکی ایران گفت که اسرائیل اجازه احیای برنامه موشک‌های بالستیک ایران را نخواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در ادامه یاوه گویی های خود علیه برنامه موشکی ایران مدعی شد «اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران برنامه موشک‌های بالستیک خود را احیا کند.»

نتانیاهو ادعا کرد: «ما اجازه نخواهیم داد ایران برنامه موشک‌های بالستیک خود را احیا کند.» او مدعی شد که جمهوری اسلامی در صورت حمله به اسرائیل با «پیامد‌های شدید» رو‌به‌رو خواهد شد.

این اظهارات تنها چند روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید مشابهی صادر کرده بود. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه با بیانیه‌ای مداخله‌جویانه، ادعا کرد که ایالات متحده آماده است "به کمک" آنچه او "معترضان" در ایران خواند، بشتابد.

ترامپ در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائیل، در فلوریدا، همچنین فاش کرد که در صورت ادامه تولید موشک توسط تهران، واشنگتن از حمله اسرائیل به ایران حمایت خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۲۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۵ دی ۱۴۰۴
فک کنم سیلی جنگ ۱۲ روزه، هنوز این سگ هار رو از خواب بیدار نکرده! خب اگه ۱۲ روز میشد ۲۰ روز، که تل آویو با خاک یکسان بود، فیلم ها همه موجوده. خیلی حرف نزن.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۵ دی ۱۴۰۴
تو از سگ نجستر و بیشرف کودک کش غلط میکنی مادرت به عزات بشینه، گورخودتو میکنی ، جهنمی...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۵ دی ۱۴۰۴
انگار ادب نشدی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۱۵ دی ۱۴۰۴
نتی خان
حرف خنده دار نزن...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۵ دی ۱۴۰۴
ما میزنیم و میسازیم وهرچقدر هم بخو اهیم میسازیم و آخر هم صهیونیست را نابود خواهیم کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۱۵ دی ۱۴۰۴
به قول رهبر عزیزمون دوره بزن در رو تموم شد تو این دوازده روز معلوم شد چطوری آمریکا و اسرائیل به غلط کردن افتادن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۱۹:۵۵ ۱۵ دی ۱۴۰۴
زر زیادی نزن
۰
۰
پاسخ دادن
