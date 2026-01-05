باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در ادامه یاوه گویی های خود علیه برنامه موشکی ایران مدعی شد «اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران برنامه موشک‌های بالستیک خود را احیا کند.»

نتانیاهو ادعا کرد: «ما اجازه نخواهیم داد ایران برنامه موشک‌های بالستیک خود را احیا کند.» او مدعی شد که جمهوری اسلامی در صورت حمله به اسرائیل با «پیامد‌های شدید» رو‌به‌رو خواهد شد.

این اظهارات تنها چند روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید مشابهی صادر کرده بود. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه با بیانیه‌ای مداخله‌جویانه، ادعا کرد که ایالات متحده آماده است "به کمک" آنچه او "معترضان" در ایران خواند، بشتابد.

ترامپ در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائیل، در فلوریدا، همچنین فاش کرد که در صورت ادامه تولید موشک توسط تهران، واشنگتن از حمله اسرائیل به ایران حمایت خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه