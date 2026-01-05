باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدامیرحسینی- محمدرضا دشتیزاده مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ در نشست خبری با خبرنگاران که در این جزیره برگزار شد، گفت: خارگ همیشه پایگاهی برای حضور بزرگان ایران و جهان در قبل و بعد پیروزی انقلاب اسلامی و زمان جنگ بوده است.
وی اظهار کرد: از سال ۱۳۳۷ که ماهیت نفت در خارگ به وجود آمد دارای محدودیتهای ورود و خروج بوده است و در هشت سال دفاع مقدس برای اینکه یک روز صادرات نفت قطع نشود محدودیتهای خروجی و ورودی ایجاد شد.
دشتیزاده بیان کرد: در خارگ از ۱۸۶ نقطه کشور ورود و خروج داریم و این جزیره یک ایران کوچک با بافت اجتماعی متغیر و شناور است؛ خارگ یک محدوده هشت کیلومتر در چهار کیلومتر یعنی ۳۲ کیلومتر مربع است که پر از چالشها و مطالبات و موضوعات فراوان است.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ اضافه کرد: در تقسیمات کشوری از اینجا بهعنوان یک بخش یاد میشود، اما برای برخی مسائل هیئت وزیران باید مصوبه بدهد و گاهی اوقات نیاز به دستور رهبری بوده است.
وی اظهار کرد: یکی از کارها بحث تردد دریایی خارگ بوده است که باید فرماندار و بخشدار برای آن دستور دهند تا تردد مردم به پایداری برسد، اما در سفر رئیسجمهوری مجبور شدیم از طریق نماینده مجلس خبرگان رهبری و نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور درخواست بدهیم تا به وزارت نفت برای پایداری حرکت شناورها دستور بدهد.
دشتیزاده تصریح کرد: ذات عملیات عمومی از زمان تشکیل آن برای این بوده که شرکتهای نفتی و صنایع بر تولید متمرکز باشند. در خارگ به طور میانگین هفت هزار نفر جمعیت بومی دارد و بهطور میانگین هفت هزار نفر صنعتگر حضور دارند و درواقع این جزیره از صنعت و مردم تشکیل شده است.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ عنوان کرد: وقتی مردم در کنار ثروت زندگی میکنند دوست دارند شرایط زیستیشان متناسب با آن ثروت باشد. در خارگ بهطور مداوم مطالبات مردمی را داشتهایم. مطالبات مردم طبیعی است چون هرچه صنعت پیشرفت میکند مردم میخواهند زندگیشان به اندازه صنعت پیشرفت کند لذا بهدنبال این هستیم که بین این دو تعادل ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: در خارگ دارای تناقضهایی فراوان هستیم. حاکمیت برای دولت و مالکیت برای وزارت نفت است و خارگ تنها بخشی در کشور است که شورای تامین دارد.
دشتیزاده گفت: ما دستور داریم هم قانون جوانی جمعیت اجرا شود و هم باید جمعیت را کنترل کنیم. لذا باید تعادل ایجاد کنیم.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ تاکید کرد: خارگ یک جزیره ۲۴ ساعته است و خاموشی ندارد و کارکنان آن دائم در حال حرکتند. دریا، فرودگاه، بازیافت جزیره، حفاظت اراضی خارج از فنس شرکتها، خدمات شهری به بومیان و خدمات به ادارات و جانشین پدافند غیرعامل خارگ برعهده عملیات عمومی است.
دشتیزاده تصریح کرد: خارگ نماد وحدت است. سه هزار اهل سنت در کنار شیعیان هستند و با هم وصلت کردند همچنین دولت و صنعت در کنار هم هستند لذا خارگ نماد کشتی است و هرکس بخواهد باعث اختلاف شود همه ضرر میکنند.
وی اظهار کرد: به هر بومی هشت کارت پرواز در سال در تمامی مسیرها میدهیم چون مردم جزیره به بستر حمل و نقل انتخابی دسترسی ندارند و تمام پروازها چارتر شرکتهای نفتی است؛ مصوبه دولت بود که ۱۵ درصد ظرفیت پروازها در اختیار مردم باشد که ما آن را رایگان کردیم و الان گفتیم ظرفیت خالی پروازها در اختیار مردم قرار بگیرد.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ بیان کرد: ما یک شناور ۳۷۰ نفره را امسال در مسیر گتاوه تدارک دیدیم و یک شناور ۲۵۰ نفره در مسیر بوشهر داریم که هیچ اخطار هواشناسی مانع حرکتش نمیشود. امسال دویست میلیارد تومان سوبسید به شناورهای بخش خصوصی میدهیم تا مشکل تردد مردم را حل کنند.
دشتیزاده اضافه کرد: در بخش بازیافت، جمعآوری، پردازش، تولید و خروج را برعهده داریم. روزانه ۱۵ تن زباله ورود به سایت بازیافت داریم که ۱۵ درصد به کود کمپوست و بخشی به بیرون جزیره برای دفن منتقل و در بوشهر دفن میشود.
وی گفت: در طول یک سال گذشته یک قرارداد دوساله داریم و گفتیم که باید به سطح کمترین مواد دفنی و بیشترین میزان بازیافت برسیم و برای اولین بار کود گیاهی را تولید کردیم.
دشتیزاده اظهار کرد: در جزیره خارگ ۱۲۰۰ آهو وجود دارد که یک تفاهمنامه با محیط زیست برای تامین علوفه آن بستیم چون در خارگ به سختی تامین میشد و امسال در گام اول علوفه یک ساله آهوان تامین و برای آنها آبشخور بتنی ثابت تهیه میکنیم و غذای آهوان را در خارگ تولید میکنیم تا نیاز استان را از خارگ تامین کنیم.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ عنوان کرد: در یک سال گذشته پل میترینگ داریم. جاده چهارراه تعمیرات تا پل
وی ادامه داد:پتروشیمی چندین فوتی داده بود که در طول این جاده پنج شرکت وجود دارد و همه نشسته بودند تا دیگری این کار را انجام دهند که امسال بودجه آن را گرفتیم تا آسفالت شود و در مرحله انتخاب پیمانکار است همچنین یک مدرسه را در حال بازسازی کامل هستیم و مسجد امیرالمومنین (ع) که تنها مسجد خارگ است بهصورت کامل بازسازی میشود.
دشتیزاده اضافه کرد: در حال بازسازی فرودگاه خارگ و سیستم ناوبری هستیم و جاده سلامت در ساحل در حال ساخت است.
وی اظهار کرد: اعزام پروازهای اورژانس با بالگردهای عملیاتی فلات قاره انجام میشود و بیمار را به بیرون از جزیره میبرد. بهطور میانگین ماهیانه یک اعزام به بیرون از جزیره داریم چون امکان درمانشان در جزیره خارگ وجود ندارد.
دشتیزاده با بیان اینکه احیای قناتهای جزیره خارگ را در امسال داشتیم، اظهار کرد: خدمات به بیماران خاص را بدون محدودیت مثل پرواز و کشتی را انجام میدهیم.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ اظهار کرد: مجوز بیمارستان نفت با بیمه تامین اجتماعی را گرفتیم که ۹ هزار بیمه شده تامین اجتماعی داریم و بخش های سی تی اسکن، گوش و حلق بینی، اورژانس و غیره به جزیره اضافه شد و مراکز سلامت به سمت پیشگیری رفتند.
وی با ببان اینکه ما به خودروی سبک و سنگین بومیان برای ورود و خروج مجوز میدهیم، بیان کرد: همه امکانات در زمان بحران به سمت مردم گسیل پیدا میکند و امکانات ورزشی در اختیار مردم است.
دشتیزاده گفت: آموزش و پرورش در سالیان گذشته آیتمی را برای معلمان درنظر گرفت که اسمش حق جزیره بود که تقاضای ورود معلمان از شهرهای مختلف داشتیم که بهدلیل اختلاف حقوق چند سال است آن را برداشتند و معلمان از سهم خارگ استفاده میکنند و بعد درخواست میکنند از اینجا بروند که نتیجه آن کاهش مباحث علمی در جزیره است.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ عنوان کرد: یکی از کارهای ما برگزاری کلاس تقویت کنکور است. در طول تاریخ ۵۵ مدرک دکتری از مردم خارگ داریم همچنین همه اماکن آموزشی در اختیار مردم است.
وی گفت: روزانه دو هزار متر مکعب آب به مردم میدهیم. الان دیگر از چاهها استفاده نمیشود و یکی از خروجیهای نفت را بازسازی و از سد کوثر روزانه شش هزار مترمکعب آب وارد میشود و ۲۵۰۰ مترمکعب در اختیار مردم قرار میدهند. البته مشکل آب وجود دارد چون آبفا به این موضوع ورود نکرد.
دشتیزاده بیان کرد: مردم در کل روز دو تا سه ساعت آب دارند و زیرساخت توزیع که باید براساس استاندارد آبفا باشد کار ما نیست و با زیرساختی که نفت درست کرده آب تامین میشود همچنین در حوزه برق از تاسیسات نفتی برای خدمات شهری کمک میکنیم و در خاموشیهای که در کشور وجود داشت خاموشی برق در خارگ نداشتیم و برق جزیره پایدار بود.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ بیان کرد: خارگ پدافند هوایی دارد. نیروی دریایی سپاه و ارتش، مرزبانی، نیروی انتطامی و و بسیج را داریم که براساس ابلاغیهشان هر دو هفته یکبار جلسات شورای تامین را برگزار و تمام مسائل در آن با محوریت بخشداری بررسی میشود.
وی گفت: در جنگ ۱۲ روزه نزدیک به ۲۷۰۰ نفر در یک روز خروج داشتیم و شناورها هفت بار تردد کردند و ظرفیتها برای خروج اضطراری قرار گرفت.
دشتیزاده اظهار کرد: شرکت نفت فلات قاره کار تولید را انجام میدهد البته آلودگیهایی رخ میدهد. در طول سالهای اخیر نفت فلات قاره بودجهای برای تعمیرات لولههای نفتی گرفته و یک خط را هم قرار است تعویض کند تا آلودگی کاهش یابد.
مدیر عملیات عمومی جزیره خارگ تصریح کرد: مالک جزیره شرکت ملی نفت است و مردم نمیتوانند خانه خود را بفروشند و این مشکل هنوز حل نشده است.