اورژانس استان تهران برای نخستین‌بار از زمان تأسیس اورژانس در پایتخت در سال ۱۳۵۴، شاهد تحولی گسترده در ساختار عملیاتی و منابع انسانی خود شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اورژانس استان تهران با حمایت و همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست سازمان اورژانس کشور، طی ۳۲ ماه گذشته موفق به تدوین و ایجاد تشکیلات تفصیلی برای ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۲ پایگاه اورژانس هوایی شده و در همین راستا، ۱۶۷۷ پست سازمانی عملیاتی جدید به ساختار این مجموعه افزوده شده است.

این اقدام که پس از سال‌ها محدودیت ساختاری در حوزه منابع انسانی محقق شده، با هدف افزایش ظرفیت جذب نیروی انسانی، کاهش فشار کاری بر کارکنان عملیاتی و ارتقای تاب‌آوری اورژانس استان تهران انجام شده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سازمانی اورژانس پایتخت در سال‌های اخیر ارزیابی می‌شود.

بر اساس اعلام مسئولان اورژانس، پست‌های سازمانی ایجادشده به‌زودی و در چارچوب آزمون استخدامی، به کارشناسان واجد شرایط اختصاص خواهد یافت و زمینه تقویت هرچه بیشتر منابع انسانی اورژانس پایتخت را فراهم خواهد کرد.

منبع: اورژانس 

برچسب ها: اورژانس ، پایگاه عملیاتی
