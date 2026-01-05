باشگاه خبرنگاران جوان - احد رستمی گفت: پیامک اطلاعرسانی به خانوارهای مشمول دریافت کالابرگ با سرشماره V.Refah ارسال میشود و فاقد هرگونه لینک اینترنتی است.
مراقب کلاهبرداران باشید
وی تاکید کرد: با توجه به فعالیت کلاهبرداران، خانوارها مراقب پیامکهای دارای لینک باشند و بدانند که وزارت رفاه صرفا با ارسال پیامک با سرشماره ذکر شده، اطلاعرسانی میکند لذا شهروندان از ورود به لینکهای آلوده خودداری کنند.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان ضمن یادآوری اینکه بعد از آغاز زمان اجرای طرح که از ۲۰ دی ماه خواهد بود، هموطنان میتوانند بر اساس زمان بندی اعلامی، با مراجعه به بیش از ۲۶۰ هزار واحد صنفی و فروشگاههای زنجیرهای، ۱۱ قلم کالای اعلامی را خریداری کنند اظهار کرد: هر فرد ماهانه یک میلیون تومان میتواند از اعتبار کالابرگ خود خریداری کند این در حالی است که مانده اعتبار کالابرگ، به ماههای بعد منتقل شده و از بین نمیرود، لذا مردم میتوانند کالای مورد نیاز خود را به صورت تدریجی نیز خریداری کنند.
نحوه استعلام مانده اعتبار کالابرگ
به گفته وی، شهروندان میتوانند مانده اعتبار و موجودی کالابرگ خود را از طریق اپلیکیشن "شما"، "بله" و همچنین بدون پرداخت وجه و به صورت رایگان، از فروشگاههای طرف قرارداد نیز استعلام بگیرند.
منبع: ایسنا